立院明處理憲訴法覆議案 民眾黨團：按議事規則進行

立法院去年三讀通過憲法訴訟法修正案，行政院長卓榮泰上周提出覆議，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民眾黨團主張按照議事規則進行，至於財政收支劃分法、公職人員選舉罷免法的部分，如果行政院也要提覆議，民眾黨一點都不會感到驚訝。

2024年12月20日，立法院會三讀通過憲法訴訟法修正案，行政院會上周討論通過覆議案，經呈請總統核可移請立法院覆議，立法院長韓國瑜今天下午即將召集黨團協商，研商行政院移請憲法訴訟法覆議案相關事宜，全案預計在明天的立法院會處理。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，民眾黨團昨天晚間才接到通知，韓國瑜要對覆議案進行協商，民眾黨團的原則很簡單，按照立法院職權行使法、議事規則進行就好，或許是深怕民進黨團暴力衝入議場、想要癱瘓議事程序，「大家通通不投票，覆議案就成功了」，難道這就是賴清德總統所謂「更大的民主」。

黃國昌質疑，民進黨團透過暴力杯葛，想要讓大家都無法投票，然後讓覆議案成功，「我想聽賴總統說清楚講明白，這就是所謂更大的民主嗎？」

至於財政收支劃分法、公職人員選舉罷免法的部分，黃國昌則說，如果行政院也要提覆議，民眾黨團一點都不會感到驚訝，因為民進黨已經把憲法法庭、綠色大法官看作禁臠，「任何法案不順他們的意都要釋憲，連給最辛苦的警消同仁，退休後比較好的保障，他們都要提釋憲。」

黃國昌批評，民進黨把釋憲跟憲法法庭當作政治工具，如今面對冒險犯難、出生入死的警消，竟然拿出大鐮刀一刀砍下去，真是讓人不寒而慄。

黃國昌表示，民進黨政府已經運用到得心應手、毫無節制，司法院大法官被提名人劉靜怡就是血淋淋的例子，他們想要告訴全台灣社會，這些大法官不敢批評民進黨，全部都是奉承上意、抱緊大腿在執行命令，否則就會搶先一步被幹掉，「現在的綠色威權跟幾十年前，台灣人民反對的威權獨裁，到底有哪裡不一樣？」