嘆「台灣政治複雜」台灣金聯董座呂政璋閃辭

台灣金聯董事長呂政璋6日上任，昨（8）日卻宣布因個人生涯規劃因素自行請辭董事長職務，即日起生效。上任後約48小時閃辭，創下台金聯董座任期第二短的紀錄。

呂政璋辭呈指出，北港萬有紙廠土地造成政治對立，又牽扯與他無關的父弟事業，影響台金聯形象，感嘆「台灣政治遠比國際商業複雜」。

呂政璋閃辭，行政院回應，台灣金聯是財政部持股轉投資的事業，行政院尊重財政部以及台灣金聯的決定，同時也尊重他的選擇。

據了解，財政部目前暫不會改派呂政璋法人董事代表遺缺，且尚未有人選。據了解，財政部可能會先找總經理郭文進暫代董事長。對此，台金聯前董事長施俊吉表示，他看到新聞才知道這件事，並無任何看法。施俊吉於卸任前表示，合理懷疑因「擋人財路」被拔掉；痛陳與雲林北港工業區土地標案有關。

呂政璋6日下午4時許在董事會通過後進行交接典禮，至昨日下午4時許宣告請辭，在任48小時，但台金聯最短任期的是前總統蔡英文表姊林美珠，於2018年12月12日臨時董事會出任董座，隨後不到24小時，宣布因「個人因素」主動請辭。

呂政璋指出，「北港萬有紙廠土地，造成政治對立，非我個人所願意」，在就職了解後，相信自身能力一定能為公司創造更好收益、為國家爭取最大利益，但無奈又牽扯與他個人無關的父弟事業，而影響台金聯企業形象，人、事、時、地、物等糾葛，讓離開台灣近10年的他，不得不感嘆台灣政治遠比國際商業複雜。經過深思熟慮後，向台金聯員工和政府致上謝意，他仍將深耕台灣。

另外，勞動部政務次長將由出身工運的勞動部部長辦公室專門委員黃玲娜接任勞動部政務次長。