新聞眼／人事鬧劇 反映賴政府用人危機

台灣金聯前董座施俊吉「無預警」遭撤職，向來溫文的他自爆是「擋人財路」，接下遺缺的呂政璋上任三天就火速請辭，這齣國營事業人事鬧劇，凸顯賴政府用人進退失據，不論背後決策者是誰，外界批評聲浪已排山倒海而來，「賴卓體制」都需概括承受。

施俊吉日前職務遭撤，他自陳「合理懷疑去職是擋人財路」，被影射的民進黨前立委蘇治芬則稱，如果施俊吉知道人事任命的真相，一定會向她道歉。這起人事案不論背後的決策過程為何，綠營「互鬥」的形象已深植人心。

接手台灣金聯董座職務的呂政璋，過去是蘇治芬人馬，但後來逐漸「自立門戶」，因此這項新的人事案，要扯上蘇治芬太牽強；呂政璋與賴政府高層關係佳，被認為才是出線的重要原因。

然而，呂政璋沒有金融背景，且家族爭議大，家族經營的青松樂活科技農業公司涉掏空，也被質疑其家族合作社承租台糖土地向農糧署申請補助，因無種植事實遭提行政訴訟追討二千多萬補助款，呂政璋父親、胞弟都遭到通緝。

呂政璋的人事案原本就「大有問題」，行政院長卓榮泰日前還在立法院表示，人事都是基於全盤考量規畫，如今呂閃辭，讓當初背書的卓揆很尷尬。

無獨有偶，中油前董事長李順欽日前突然「被退休」，甚至拒絕出席交接新任董總交接典禮，傳出是因為李「看報才知道」被撤換。除了國營事業人事，曾是「台南幫」的前交通部長李孟諺因為婚外情，就任九十二天請辭，這些「人事鬧劇」，背後反映的是賴政府的「用人危機」。

賴清德總統上任以來，被質疑「用人唯親」，這樣的批評不只來自在野黨，連民進黨內部也點滴在心頭，但其他派系礙於目前新系、賴系當家，大多敢怒不敢言。內閣部會、國營事業人事包山包海，有時關鍵決策者未必是總統與閣揆，但只要一出包，受傷的就是「賴政府」，對於黨內與外界多所非議的「用人問題」，賴總統不能再等閒視之。