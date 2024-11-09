台灣金聯董座呂政璋3天閃辭 藍白轟兒戲

上任三天就請辭！台灣金聯昨日發布新聞稿宣布「台灣金聯公司董事長呂政璋自即日起請辭」，呂政璋辭呈也在昨日曝光，辭呈中說，台灣政治遠比國際商業還複雜，辭職主因是「牽扯與我個人無關的父弟事業，而影響台灣金聯的企業形象」。據了解，財政部對於呂政璋的火速請辭感到「很意外」。

行政院表示，台灣金聯是財政部持股轉投資的事業，行政院尊重董事長人事安排，也尊重呂政璋的選擇，祝福他留在台灣深耕，一切順利。

呂政璋在辭呈寫到，因北港萬有紙廠土地造成政治對立，非他個人所願意，在就職了解後，認為他有能力為公司及國家爭取最大利益；但無奈又牽扯與他個人無關的父弟事業，已影響台灣金聯的企業形象，頓時間人、事、時、地、物等糾葛，讓他不得不感嘆台灣政治遠比國際商業複雜。

呂政璋六日下午出席交接典禮，據了解，這兩天都有進公司上班，而且也有開會、聽取業務報告及法拍業務，完全看不出要辭職的跡象，呂突然請辭，金聯內部員工感到詫異，財政部也很意外。

據了解，財政部可能會先找總經理郭文進先代理董事長，公司不能沒有董事長，暫時以代理方式處理。呂政璋是代表合庫，呂政璋向金聯董事長請辭董事長後，合庫將改派董事，至於董事長由誰接手？財政部目前尚無想法。

呂政璋才上任三天就火速請辭，引發立委不滿。國民黨立委張嘉郡痛批，完全是政治酬庸，把專業當兒戲。民眾黨立院黨團總召黃國昌也說，「民進黨儼然已把國營事業當成自己的禁臠。」民進黨立委郭國文則緩頰，現在最重要是為台灣金聯找到一個適合的董事長。

黃國昌表示，繼前總統蔡英文酬庸勞動部前部長林美珠一天光速閃辭，這次賴清德總統酬庸呂政璋撐了三天，民進黨儼然已把國營事業當成自己的禁臠，如此將治國當兒戲，真是國家的悲哀。

國民黨立委王鴻薇表示，這無疑證明賴清德人事任用，確實就如各界質疑，人在做天在看，不要把台灣金融秩序與政府人事當作兒戲，把這些政府單位當呂政璋家族的禁臠。她也提醒檢調，一定要注意前董事長施俊吉的人身安全，也要請相關單位立案調查。