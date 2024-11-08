僅撐3天閃辭台灣金聯董座 呂政璋：台灣政治比國際商業複雜

6日接掌台灣金聯董事長呂政璋今天宣布請辭，他在辭呈上指出，北港萬有紙廠土地造成政治對立非他所願意，雖相信自身能力定能為台灣金聯創造更好的收益，但無奈外界牽扯與他個人無關的父弟事業，影響台灣金聯的企業形象，感嘆台灣政治遠比國際商業複雜。

呂政璋表示，感謝行政團隊的邀請，讓他這個多年在外打拚的正港台灣囝仔，願意放棄海外已上軌道的事業，返台為國家服務。他滿懷熱血，以自身豐富的國際企業管理、創新行銷和國際併購、投資管理經驗，期為新政府加入新元素的國際觀。

不過他指出，對於近日紛擾行政團隊，實感抱歉，他全心只希望台灣在新世界變局中可以更加茁壯、發展、偉大。「北港萬有紙廠土地，造成政治對立，非我個人所願意」，在就職了解後，相信自身能力一定能為公司創造更好的收益、為國家爭取最大利益，但無奈的是，又牽扯與他個人無關的父弟事業，而影響台灣金聯的企業形象。

呂政璋表示，頓時間，人、事、時、地、物等糾葛，讓離開台灣近10年的他，不得不感嘆台灣政治遠比國際商業複雜。因此經過深思熟慮之後，向台灣金聯員工和新政府行政團隊致上最深謝意，今天之後，他將努力深耕台灣，持續為台灣行銷，一起壯大台灣。

因此他決定請辭台灣金聯董事長一職，並祝福台灣更好。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌在臉書發文指出，呂政璋撐了3天光速請辭，民進黨儼然已把國營事業當成自己的禁臠，如果沒被發現，能撈就撈、能混就混，被發現了，就趕緊斷尾求生，如此將治國當兒戲，真的是國家的悲哀。

他說，呂政璋的閃辭，不代表那些沒有回答的問題就會消失，究竟是誰覬覦雲林北港新台幣30億元的國土，賴清德政府不要想閃，要給人民一個清楚的答案。

台灣金聯資產管理公司6日舉行董事長交接典禮，原董事長施俊吉、新任董事長呂政璋親自出席。不過施俊吉日前表示，他懷疑自己處理雲林北港萬有紙廠標售案，可能擋人財路才會被趕走。國民黨則質疑呂政璋過去沒有金融背景，只因為是「賴友友」，所以將呂政璋安插到國營事業。