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呂政璋閃辭財政部「很意外」 請辭信嘆：台灣政治遠比國際商業複雜

才爆施俊吉「被下台」…台灣金聯董座呂政璋3天閃辭 政院發聲了

呂政璋上任三日閃辭台灣金聯董座 政院：尊重並祝福

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣金聯公司董事長呂政璋6日上任，8日卻宣布因個人生涯規劃因素，自行請辭董事長職務，自即日起生效。對此，行政院表示，尊重財政部、台灣金聯的決定，也尊重呂政璋的個人選擇，祝福他留在台灣深耕，一切順利。

台灣金聯董事長改由前雲林縣政府農業處長呂政璋接任，呂政璋6日於爭議中上任，施出面懷疑自己因「擋人財路」才被撤換，更指調動是行政院以上決定的。

台灣金聯在今日表示，呂政璋因個人生涯規劃因素，自行請辭董事長職務，即日起生效。

對此，行政院表示，台灣金聯係由財政部持股轉投資的事業，對於董事長的任命事宜，行政院尊重財政部、台灣金聯的決定，也尊重呂政璋的個人選擇，祝福他留在台灣深耕，一切順利。

台灣金聯 呂政璋 生涯規劃 行政院

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