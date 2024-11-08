呂政璋上任三日閃辭台灣金聯董座 政院：尊重並祝福

台灣金聯公司董事長呂政璋6日上任，8日卻宣布因個人生涯規劃因素，自行請辭董事長職務，自即日起生效。對此，行政院表示，尊重財政部、台灣金聯的決定，也尊重呂政璋的個人選擇，祝福他留在台灣深耕，一切順利。

台灣金聯董事長改由前雲林縣政府農業處長呂政璋接任，呂政璋6日於爭議中上任，施出面懷疑自己因「擋人財路」才被撤換，更指調動是行政院以上決定的。

台灣金聯在今日表示，呂政璋因個人生涯規劃因素，自行請辭董事長職務，即日起生效。

對此，行政院表示，台灣金聯係由財政部持股轉投資的事業，對於董事長的任命事宜，行政院尊重財政部、台灣金聯的決定，也尊重呂政璋的個人選擇，祝福他留在台灣深耕，一切順利。