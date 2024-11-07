台灣金聯董座交接 施俊吉：不知為何離開

台灣金聯昨天舉行新舊任董事長交接，卸任董事長施俊吉在致詞時形容自己去職是「匹夫無罪，懷璧其罪」，並自嘲，四年來他把很多金聯不討喜的毛胚樓、廠房、土地化腐朽為財寶，把北港工業區的廢墟整為瑰寶，「卻成了我的『懷璧』」。

他指出，「四年後，我依然不知為何離開這裡。」更高分貝說：「董事長的任期可被隨意剝奪，但國家資產不容賤賣！」他也批評，對金聯施以任何中央及地方民代的壓力，就是謀私人之利。

昨天交接典禮由台企銀董事長劉佩真監交。劉佩真指出，施俊吉四年六個月的任期，在國內不良債權市場幾乎沒有案源釋出，成功推動業務多元轉型；她並介紹新任董事長呂政璋為雲科大企業管理系博士，曾是全國最年輕政務官，不到卅歲出任農業處長，享行銷點子王封號，建構雲林為農業首都，相信將續發揮行銷長才，可為經營績效再創佳績。

施俊吉表示，雖然不知為何離開，但他清楚知道四年來為台灣金聯的貢獻，相信同仁也了然於心；四年來，金聯創共享辦公室，整建壞樓完售、參與都更重建，把北港工業區的廢墟整為瑰寶，卻成了我的「懷璧」，他無奈說：「匹夫無罪，懷璧其罪。」

施俊吉表示，他四年半來以一○五點七二億元資本額，為台灣金聯增加四十七點八六億元資產，「我用心為金聯謀福利，一生信仰書生報國，不斷吸引知識，用右手作研究，用左手為國家謀畫策略」。至於退休後的去向，他表示，未來歡迎媒體去中央研究院或到他南港住家喝茶，暗示自己將回中研院。

呂政璋自稱台友友 「蘿蔔愈小愈好吃」

呂政璋致詞時則表示，北港工業區土地標售一案，他絕不會賤賣，且未來標售時將全程轉播。對於媒體評論現年四十六歲的呂政璋是「小蘿蔔頭卡肥缺」，他也主動回應，雖被稱為「小蘿蔔頭」，但「蘿蔔愈小愈好吃」，以他在海外行銷及創投的經驗，一定會為台灣金聯成功「再轉型」。

針對「賴友友」說法，呂政璋也反駁，是「台友友」，而不是誰的友友。外界質疑父親和弟弟積欠農業金庫五千萬元龐大債務，他回應，不能選擇出身及兄弟姊妹，父親目前在台灣看醫生，弟弟已很久沒聯絡，他們兄弟二○○八年分家，希望不要過度牽扯他家人。