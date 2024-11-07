聽新聞
0:00 / 0:00

台灣金聯董座交接 施俊吉：不知為何離開

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
台灣金聯董事長施俊吉（左）懷疑因「擋人財路」突遭撤職，新董座呂政璋（右）昨交接上任。 記者邱德祥／攝影
台灣金聯董事長施俊吉（左）懷疑因「擋人財路」突遭撤職，新董座呂政璋（右）昨交接上任。 記者邱德祥／攝影

台灣金聯昨天舉行新舊任董事長交接，卸任董事長施俊吉在致詞時形容自己去職是「匹夫無罪，懷璧其罪」，並自嘲，四年來他把很多金聯不討喜的毛胚樓、廠房、土地化腐朽為財寶，把北港工業區的廢墟整為瑰寶，「卻成了我的『懷璧』」。

他指出，「四年後，我依然不知為何離開這裡。」更高分貝說：「董事長的任期可被隨意剝奪，但國家資產不容賤賣！」他也批評，對金聯施以任何中央及地方民代的壓力，就是謀私人之利。

昨天交接典禮由台企銀董事長劉佩真監交。劉佩真指出，施俊吉四年六個月的任期，在國內不良債權市場幾乎沒有案源釋出，成功推動業務多元轉型；她並介紹新任董事長呂政璋為雲科大企業管理系博士，曾是全國最年輕政務官，不到卅歲出任農業處長，享行銷點子王封號，建構雲林為農業首都，相信將續發揮行銷長才，可為經營績效再創佳績。

施俊吉表示，雖然不知為何離開，但他清楚知道四年來為台灣金聯的貢獻，相信同仁也了然於心；四年來，金聯創共享辦公室，整建壞樓完售、參與都更重建，把北港工業區的廢墟整為瑰寶，卻成了我的「懷璧」，他無奈說：「匹夫無罪，懷璧其罪。」

施俊吉表示，他四年半來以一○五點七二億元資本額，為台灣金聯增加四十七點八六億元資產，「我用心為金聯謀福利，一生信仰書生報國，不斷吸引知識，用右手作研究，用左手為國家謀畫策略」。至於退休後的去向，他表示，未來歡迎媒體去中央研究院或到他南港住家喝茶，暗示自己將回中研院。

呂政璋自稱台友友 「蘿蔔愈小愈好吃」

呂政璋致詞時則表示，北港工業區土地標售一案，他絕不會賤賣，且未來標售時將全程轉播。對於媒體評論現年四十六歲的呂政璋是「小蘿蔔頭卡肥缺」，他也主動回應，雖被稱為「小蘿蔔頭」，但「蘿蔔愈小愈好吃」，以他在海外行銷及創投的經驗，一定會為台灣金聯成功「再轉型」。

針對「賴友友」說法，呂政璋也反駁，是「台友友」，而不是誰的友友。外界質疑父親和弟弟積欠農業金庫五千萬元龐大債務，他回應，不能選擇出身及兄弟姊妹，父親目前在台灣看醫生，弟弟已很久沒聯絡，他們兄弟二○○八年分家，希望不要過度牽扯他家人。

台灣金聯 呂政璋 施俊吉

延伸閱讀

69歲台灣金聯董事長施俊吉被退休 他們高齡卻破例連任

台金聯董座今日交接 施俊吉致辭無奈嘆：匹夫無罪，懷璧其罪

【重磅快評】掏空家族紅頂商掌台金聯 弊上加弊有創意

【重磅快評】升官發財請走別路 施俊吉洩漏國家機密？

相關新聞

台灣金聯董座交接 施俊吉：不知為何離開

台灣金聯昨天舉行新舊任董事長交接，卸任董事長施俊吉在致詞時形容自己去職是「匹夫無罪，懷璧其罪」，並自嘲，四年來他把很多金...

呂政璋宣布三三三策略 台灣金聯將結合地方創生推動都更

台灣金聯新任董事長呂政璋今日指出，未來台灣金聯將結合地方創生推動都更。他也表示，未來會以青年創業、關懷弱勢、居住正義這三...

被質疑「小蘿蔔頭卡肥缺」 台金聯新董事長呂政璋：蘿蔔愈小愈好吃

台灣金聯新任董事長呂政璋今日在交接典禮致詞時表示，北港工業區土地標售一案他絕不會賤賣，而且未來將全程轉播北港工業區的標售...

影／台灣金聯董事長交接 施俊吉：不知道為什麼離開

台灣金聯董事長施俊吉懷疑因「擋人財路」突遭撤職，新董座呂政璋上任，今天舉行董事長交接典禮，施俊吉在交接後致詞時表示，四年...

69歲台灣金聯董事長施俊吉被退休 他們高齡卻破例連任

台灣金聯董事長施俊吉上周突遭通知董事長職務遭撤，施俊吉表示，「合理懷疑去職是擋人財路」，今天更重話說「董事長的任期可被隨...

台金聯董座今日交接 施俊吉致辭無奈嘆：匹夫無罪，懷璧其罪

台灣金聯今日舉行新舊任董事長交接，卸任董事長施俊吉在致辭時繼續砲轟形容他這次去職是「匹夫無罪，懷壁其罪」，並自嘲，四年來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。