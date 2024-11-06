被質疑「小蘿蔔頭卡肥缺」 台金聯新董事長呂政璋：蘿蔔愈小愈好吃

台灣金聯新任董事長呂政璋今日在交接典禮致詞時表示，北港工業區土地標售一案他絕不會賤賣，而且未來將全程轉播北港工業區的標售。現年46歲的他也主動指出，雖然他被稱為「小蘿蔔頭」，但「蘿蔔愈小愈好吃」，強調以他在海外行銷及創投的經驗，一定會為台灣金聯成功「再轉型」。

媒體日前評論呂政璋接台灣金聯董事長為「小蘿蔔頭卡肥缺」，對此，呂政璋今日在接受媒體訪問時，三度主動提到「小蘿蔔頭」，強調他雖然未當大官，但他的專業歷練絕對可把這個位子做好。雖然他被稱作「小蘿蔔頭」，但「蘿蔔愈小愈好吃！」也強調：「小蘿蔔吃起來才會甜。」

被問到是否有和施俊吉的互動，呂政璋說，施俊吉是德高望重的行政院副院長：「我這個小蘿蔔頭，先前並沒機會多接觸他。」但剛在參加交接儀式別胸花的時候，他已親向施俊吉說，希望能向他多請教。

對於外界說是「賴友友」，呂政璋也反駁，他是「台友友」，而不是誰的友友。

呂政璋也表示，因為女兒生病，因此過去半年來，不是在醫院，就是在加拿大。之後政府團隊問是否回台，他和太太討論之後，決定放下、結束所有海外創辦的事業回台接台金聯董事長。

對於父親和弟弟積欠農業金庫5千萬元龐大債務，呂政璋在記者會上則回應，他不能選擇出身及兄弟姐妹，父親目前都在台灣看醫生，弟弟已很久沒聯絡，他們兄弟在2008年分家，因此，他希望不要過度牽扯聯想他的家人。呂政璋也強調，他不能為他的家人負責，對外界指導都虛心接受，但他仍為家人講話，表示「他們認真努力，是因為周轉不靈而倒閉，我過去都在海外，並不清楚他們營運的狀況。」

呂政璋也指出，他過去在海外打拚已十年，現在被賴政府找回來加入新政府團隊，就是希望為泛公股事業找到創新之路；對於台金聯的未來，呂政璋說，施董事長已說轉型、轉型，現在他要多加一個「再轉型」，並且指出，他會在聖誕節之前，提出台金聯2025年完整的營運計畫。

至於外界關注的北港工業區土地出售，呂政璋指出：「保證是公開公正透明！」絕不會因為誰當董事長，誰關心就會有影響，他更掛保證：「我呂政璋只會把國家資產賣更好，不會賤賣！」並且說要找媒體一起去「北港之旅」，去看萬有紙廠如何做會比較好，未來公開標售也將全程網路直播。

他也表示，台金聯現階段投資市場有價證券及收租買賣都有賺到獲利，施董事長這些好的措施會延續下去，但他也強調，接下來要進行台金聯的「再轉型」。

呂政璋表示，因為他出任台金聯董事長，而對前雲林縣長蘇治芬造成的困擾深感抱歉，並且強調他是專業出任，因為這十幾年來他在收購資產、投資企業、建立金融制度：「這就是財經另一個層面，這並不侷限在銀行！」雖然他沒有金融歷練，卻在創業、投資、國際併購的區塊，在做投後管理的多方歷練。

呂政璋也指出，川普再次當選美國總統，一定會影響台灣的房地產、辦公室租賃，因為國際經濟會影響台灣經濟，影響台灣房地產，辦公室租賃，因此今天交接完之後，他就會召開主管會議討論。