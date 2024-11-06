影／台灣金聯董事長交接 施俊吉：不知道為什麼離開

台灣金聯董事長施俊吉懷疑因「擋人財路」突遭撤職，新董座呂政璋上任，今天舉行董事長交接典禮，施俊吉在交接後致詞時表示，四年前我不知道我為什麼來這裡，四年後，我一樣不知道我為什麼離開這裡，金聯把北港工業區的龐然廢墟，整形成平平坦坦的、令人垂涎的四萬坪漂亮土地，這土地成了公司的瑰寶，成了自己的懷璧。

施俊吉表示：四年前我不知道我為什麼來這裡，四年後，我一樣不知道我為什麼離開這裡。但是，此刻的我卻清楚知道四年多來我為台灣金聯做了甚麼，相信金聯的同仁也跟我一樣了然於心。台灣金聯很會賺錢，昔日大把的房地資產，源源提供了賺錢的利基；但是，獨佔的優勢總會過去，漂亮的房地物件經過十多年處分，也有消化殆盡的時候。

四年來金聯手中留存的，多是乏人青睞的毛胚樓、廠房和偏遠荒地。此時的金聯，圖存之道就是轉型。金聯必須從「買與賣」轉型出具有「修與建」的能力，必須培養出把腐朽化為財寶，把閒置物業變成繁華標的的本事。只有如此，金聯才有明天。這就是我做的第一件事，所以，四年來金聯創造了共享辦公室；金聯有了從爛尾樓裡蛻變而生的鳳凰酒店；金聯設計施工了政大麗堡；金聯整建毛坯壞樓，然後耀眼完售；金聯參進了都更重建；金聯把北港工業區的龐然廢墟，整形成平平坦坦的、令人垂涎的四萬坪漂亮土地，這土地成了公司的瑰寶，成了我的懷璧。

轉型需要時間，在這樣艱難的時刻，我以三、四十年累積不斷的財經學識，用有價證券，為公司的業外投資牟利。四年多來，公司從股市賺進將近19億元。也就是，四年來每年十億盈餘目標中，有至少三成七五來自股市獲利。有價證券的獲利，讓金聯有抗壓力，得以不妥協強勢，不賤賣國家資產。

自2020年至2024年第三季，台灣金聯資產總額增加47.86億元，而金聯的資本額是105.72億元。我用心護全國家資產，堅守股東利得，也保住金聯百名員工的榮譽。這是我為政府、為股東盡的責任，是我為金聯做的第二件事

四年前我來時，路人不知甚麼是金聯，四年後社會大眾對金聯多有認同和讚賞；民眾等著金聯的平價宅，而且口耳相傳；不相識的閱聽大眾，關注著「金聯董事長」撰寫的財經評論、收看「金聯董事長」的財經局勢分析。金聯不再是柴房裡挑水砍柴的無名貢獻者，金聯是認真為國家賺錢的國家企業。讓金聯被重視，讓同事有尊嚴，這是我為金聯所做的第三個努力。