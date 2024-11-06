台金聯董座今日交接 施俊吉致辭無奈嘆：匹夫無罪，懷璧其罪

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台灣金聯今日舉行新舊任董事長交接，卸任董事長施俊吉在致辭時繼續砲轟形容他這次去職是「匹夫無罪，懷壁其罪」，並自嘲，四年來他把很多金聯不討喜的毛胚樓，廠房，土地化腐朽為財寶，把北港工業區的廢墟整為瑰寶：「卻成了我的『懷璧』！」他指出，四年來他不知為何來這裡：「四年後，我依然不知為何離開這裡！」他更高分貝指出：「董事長的任期可被隨意剝奪，但國家資產不容賤賣！」

台灣金聯今日舉行董事長交接，由台企銀董事長劉佩真監交。劉佩真指出，施俊吉4年6個月的任期，在國內不良債權市場幾乎沒有案源釋出，成功推動業務多元轉型，她並介紹新任董事長呂政璋為雲科大企業管理系博士，全國最年輕政務官，不到30歲出任農業處長，享行銷點子王封號，建構雲林為農業首都，相信將繼續發揮行銷長才，可為經營績效再創佳績。

施俊吉則表示，雖不知為何離開，但他清楚知道四年來為台灣金聯的貢獻，相信同仁也瞭然於心。昔日台金聯的房地產資源有很多利基，漂亮的物件十多年也已消化完，4年來金聯手中留存的都是不受買家喜歡的毛胚樓，廠房，土地，繁華不在，只能有轉型之道。他強調，必須從買與賣，轉為修與建能力，把閒置物業化為繁華標的，化腐朽為財寶的能力，所以四年來金聯創共享辦公室，整建壞樓完售、參與都更重建，把北港工業區的廢墟整為瑰寶，卻成了我的「懷壁」，他無奈說：「匹夫無罪，懷璧其罪！」

他也強調，對金聯施以任何中央及地方民代的壓力，就是謀私人之利；施俊吉也指出，轉型需要時間，他以30、40年累積的財經學識，以15億元投資股票，為公司賺了19億元獲利，他指出，4年來每年10億元獲利目標，有3成75是來自股市獲利，使金聯有不賤賣國家資產的能力，

施俊吉也表示，他四年半來以105.72億資本額為台金聯增加47.86億元資產，「我用心為金聯謀福利，一生信仰書生報國，不斷吸引知識，用右手作研究，用左手為國家謀畫策略」，至於退休之後的去向，他表示，未來歡迎媒體去中央研究院或來他的住家南港時，前來喝茶，暗示他將回中研院。