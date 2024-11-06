聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／當官需要「賴清德綠」

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
上個月，台南一新品種蘭花被命名「賴清德蘭」而一舉大紅，對照近期國營事業大洗牌，綠營人馬要在政府分個一官半職者，根正苗綠恐怕還不夠，還必須是「賴清德綠」。圖／民眾提供
上個月，台南一新品種蘭花被命名「賴清德蘭」而一舉大紅，對照近期國營事業大洗牌，綠營人馬要在政府分個一官半職者，根正苗綠恐怕還不夠，還必須是「賴清德綠」。圖／民眾提供

國營事業人事近來頻異動，被撤換者多在民進黨內有一定分量，引發不少怨言。新政府新氣象，賴清德總統不是不能換人，但「連招呼都沒打」，除了讓人感到毫無尊重，更牽動民進黨內微妙情緒，不利於執政黨穩定。

盤點這陣子落馬者，從圓山飯店董事長林育生、亞洲航空公司董事長盧天麟、台灣車輛公司董事長蔡煌瑯、一○一董事長張學舜、台船董事長鄭文隆、資策會董事長李世光到近日台灣金聯董事長施俊吉，清一色非賴系，幾波清洗，觸動敏感的派系平衡，也醞釀茶壺風暴。

賴清德當選時曾表示將邀請跨黨派、跨世代的人才籌組政府，但從首長名單來看，基本上是綠營關係密切的黨友，要反映「民主大聯盟」的精神還差得遠。如今，賴清德與總統府秘書長潘孟安人馬大舉進駐國營事業，更進一步驗證肥水不落外人田，新賴系從檯面上首長到檯面下國營事業系統統統不放過，所謂「用人唯親」的範圍更狹隘。

綠營這陣子廣傳一則趣聞，一位非賴系的派系領袖近日出席活動，遇到綠營新生代立委要合照貼上網，連忙搖頭自嘲「不要害到你」，兩人相視而笑，透露出弦外之音。

上個月，台南一新品種蘭花被命名「賴清德蘭」而一舉大紅，對照近期國營事業大洗牌，綠營人馬要在政府分個一官半職者，根正苗綠還不夠，還必須是「賴清德綠」。

台灣金聯 施俊吉 李世光 潘孟安 賴清德

延伸閱讀

國營人事都是賴友友 藍列舉並要求調查

台灣金聯新董座人事案 許宇甄：政治酬庸大戲

影／國民黨團批賴清德總統「人事昏庸為酬庸」

突襲式撤換施俊吉 李彥秀：賴清德「清廉」根本玩假的

相關新聞

施俊吉：拒政院安排新職 交接完退休走人

台灣金聯董事長施俊吉懷疑因「擋人財路」突遭撤職，新董座呂政璋家族則爭議百出，民眾黨立院黨團昨表示，不能「信賴者」得永生，...

賴政府人事爭議…藍批用人唯親 綠嘆比蘇揆霸道

政府近期多項人事異動引發議論，國民黨立法院黨團昨抨擊賴清德總統用人唯親，將國家機器當作酬庸樂園，在經濟、交通、新聞、金融...

冷眼集／當官需要「賴清德綠」

國營事業人事近來頻異動，被撤換者多在民進黨內有一定分量，引發不少怨言。新政府新氣象，賴清德總統不是不能換人，但「連招呼都...

政院急挽回另有安排 施俊吉：不用了！哈哈大笑三聲走人

台灣金聯董事長施俊吉任期還有兩年卻突遭拔官，任期到今天，引發輿論關注。據悉，他今天接獲行政院長辦公室主任林德訓致電表示「...

政治任命自己人 學者：民主國家皆然

「政務官負責政策執行與辯護，當然要找自己的人！」針對近日國營事業人事案爭議，學者劉兆隆指出，各國的政治任命都是找自己人，否則很難進行政策推動與規劃，文官才是負責執行；學者陳俐甫也說，董事代表的是所有人

施俊吉拒絕行政院安排工作 親揭下一步要做這件事

台灣金聯明（6）日下午4時召開董事會，10分鐘後緊接著交接典禮，今（5）日下午台灣金聯為董事長施俊吉舉辦歡送會，施俊吉表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。