金聯、中油人事爭議 卓榮泰逐一辯駁

「國營事業人事安排都是全盤規劃，不會允許任何特權！」行政院長卓榮泰在質詢時，被媒體問到台灣金聯董事長呂政璋爭議案時表示，政務人員跟各事業單位負責人有更迭，都是政府基於全盤人事考量規劃，不會允許特權。

人事考量是全盤規劃

台灣金聯董事長施俊吉不再續任，懷疑去職是因擋人財路，喊話政府別羅織罪名。行政院長卓榮泰上午赴立法院報告總預算案、前瞻計畫第5期特別預算案時，被媒體問到相關議題時表示，政務人員跟各事業單位負責人有更迭，都是基於全盤人事考量規劃，對新任者寄予厚望，要求勇於創新，也不會忘記卸任者任內勞苦功高的表現。

卓榮泰指出，在現有人事法規制度下，對於國家財產使用管理收益、投資等等，都有非常嚴謹明確的規範，未來財政部一定會加強注意、監督，不容許任何事業單位負責人，對其他個人或有關係的家族成員有任何特權和不法，絕對嚴禁禁止，這點會加強注意，請社會能夠放心，也一起監督。

知道呂政璋家族弊案

「呂政璋沒有相關專業，且家族涉嫌掏空公款，難適任台灣金聯董事長！」羅智強質詢表示，先前的台灣金聯董事長都很有來頭，但呂政璋沒有在金融業上過一天班，專業用人是總統賴清德的用人哲學，這樣似乎對不起他的用人理念？再者，呂政璋家族還涉及弊案遭通緝，他詢問卓榮泰事前是否知道相關狀況？

卓榮泰回應說，任用之前有了解相關狀況，也徵詢過相關的問題。他表示，呂的家族成員事業，不會在他未來的工作上給予任何的方便。但羅智強批評說，專業人才這麼多，但行政院任命呂政璋也講不出個所以然，且呂政璋雖然本人未涉案，但既然事前知道家族有涉弊案，賴清德也相當強調清廉下，應避免爭議。

國家資產處分很嚴謹

針對施俊吉4日召開記者會，表示他的去職是擋人財路，卓榮泰反駁說，人事調整並沒有這種考量。但羅智強質疑，雲林北港的國家資產恐遭賤賣，卓榮泰回應強調，絕對不可能，政府對國家資產的處分有非常嚴謹的程序。他也反駁，施俊吉的懷疑是不合理的。

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