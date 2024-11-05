聽新聞
0:00 / 0:00

台灣金聯董座人事生波 施俊吉：擋人財路遭撤職

聯合報／ 記者朱漢崙賴昭穎黃婉婷林銘翰／台北報導
行政院前副院長、台灣金聯董事長施俊吉突遭撤換，昨天他舉行記者會表示，懷疑去職原因是擋人財路。記者朱漢崙／攝影
行政院前副院長、台灣金聯董事長施俊吉突遭撤換，昨天他舉行記者會表示，懷疑去職原因是擋人財路。記者朱漢崙／攝影

行政院前副院長、台灣金聯董事長施俊吉上周突遭通知董事長職務遭撤，昨天他舉行記者會表示，合理懷疑去職是因擋人財路。外界指施的人事與雲林縣北港工業區土地（萬有紙廠）處理問題有關，施俊吉說：「擔心去職後國家資產被賤賣。」

中油新任董座交接 李順欽拒出席

除施俊吉無預警遭換，昨天台灣中油新任董事長交接典禮，卸任董事長李順欽以拒絕出席表達「沉默的抗議」，中油工會轉述，李順欽「看到媒體報導才知道自己確定去職」，深感不受尊重。

一天內連兩起國營事業或公股事業機構董事長對人事案反彈，是近年新政府布局人事罕見的情況。施俊吉在卸任前兩天高分貝砲轟人事安排，不滿之情溢於言表，他喊話政府「希望之後不要羅織我的罪名。」

台灣金聯董事長施俊吉突遭撤換，由雲林縣農業處前處長呂政璋接任，外界認為與雲林縣前縣長、前立委蘇治芬（圖）有關。本報資料照片
台灣金聯董事長施俊吉突遭撤換，由雲林縣農業處前處長呂政璋接任，外界認為與雲林縣前縣長、前立委蘇治芬（圖）有關。本報資料照片

呂政璋掌金聯 與總統交情受關注

雲林縣農業處前處長呂政璋接任台灣金聯董事長，外界除關注他與賴清德總統的交情，也認為與雲林縣前縣長、前立委蘇治芬有關。施俊吉昨天舉行記者會後，蘇治芬隨即發四點聲明回擊，「如果你知道人事任命的真相，一定會向我道歉」，並稱選擇沉默是顧全大局，不是沒有反擊的力道。

談到被撤換始末，施俊吉指出，上周一財政部次長阮清華通知他公文已發出去了，實際是上月廿五日就發給合庫，因為他是合庫法人代表，變更法人代表等於換董事長。施俊吉說，他的任期還有二年，自己六十九歲，比他年長的大有人在，向阮詢問原因，「但他（阮清華）也說不出道理。」施俊吉說，董事長要調動，是行政院以上決定的，「我不會去為難決定不是他作的人。」

施俊吉指出，原萬有紙廠的債權複雜，台灣金聯二○○五年購入部分債權後，經過十多年整理，包括他四年前上任後，拆除了六十六棟頹敗的廠房和七十八公尺高的巨大煙囪，才使廠區重生開發利用，該案二○二三年十月十七日首次標售，底價卅三點八億元。

施俊吉說，當時正適逢大選，時任立委的現任民進黨中常委蘇治芬集結民眾舉行協調會，發表該案為甲種工業區開發，恐會造成環境汙染的言論，要求變更為乙種工業區前停止標售，當時雖有多組產業界客戶願投標，但選民不理性反應加上地方勢力干擾，企業退卻最後流標。

國有土地流標 施憂去職後被賤賣

第二次標售時間在今年七月十二日，台灣金聯改成工業區和住宅區土地可合併或分別投標，但出價僅十三點○八億元，嚴重偏離市場行情流標。他強調，台灣金聯是國家的公司，資產處分獲利繳庫，為保護國家物業價值，絕不容許有心人士利用各種手段企圖壓低售價，從中牟取私利，但他也擔心去職後國家資產被賤賣。

他表示，聯絡財政部說明此案後，沒有再向行政院、總統府聯絡過，「我從不走後門」。對於市價行情是否超過廿億元？施俊吉未證實，但表示，這一塊地原本底價卅三點八億元，不見得第二次標售就會直接把價格降至八折，「這樣應該算有回答這個問題。」

台灣金聯 呂政璋 施俊吉 蘇治芬 賴清德

延伸閱讀

影／施俊吉突然被拔官 藍委點名賴清德說清楚

台灣金聯董座施俊吉請求財部「不要羅織我的罪名」 阮清華回應曝光

呂政璋內定台灣金聯董座 家族「蔬果台積電」遭法拍弟弟夫妻潛逃通緝

46歲呂政璋傳接台灣金聯董事長 今低調不回應

相關新聞

台灣金聯董座人事生波 施俊吉：擋人財路遭撤職

行政院前副院長、台灣金聯董事長施俊吉上周突遭通知董事長職務遭撤，昨天他舉行記者會表示，合理懷疑去職是因擋人財路。外界指施...

小蘿蔔頭卡位肥缺引非議 台金聯新人事最大敗筆

總統賴清德上任之後的多項公股事業機構的高層人事安排，都有其新氣象，包括八大行庫新任董總普遍由基層升任、台北101董座由形...

影／施俊吉突然被拔官 藍委點名賴清德說清楚

台灣金聯董事長施俊吉上周突然被撤換董事長職務，外界好奇是否與蘇治芬布局回鍋參選雲林縣長有關？抑或是單純因擋人財路遭撤換？...

台灣金聯董座施俊吉請求財部「不要羅織我的罪名」 阮清華回應曝光

台灣金聯董事長施俊吉無預警遭撤換，施表示，上周一接到主管公股的財政部次長阮清華電話稱公文已經發給合庫將撤換法人代表，施詢...

呂政璋內定台灣金聯董座 家族「蔬果台積電」遭法拍弟弟夫妻潛逃通緝

台灣金聯董事長傳將由雲林縣農業處前處長呂政璋接任，因呂政璋沒有金融背景外界質疑是否適任；而家族經營「嘉義縣青松樂活科技農業公司...

46歲呂政璋傳接台灣金聯董事長 今低調不回應

台灣金聯董事長施俊吉突然被換，外界懷疑是否和他不願讓步台金聯萬有紙廠土地標售價格相關，接替他的人選是在雲林縣前縣長蘇治芬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。