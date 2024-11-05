雲林北港工業區用地 標售底價33.8億

台灣金聯董事長施俊吉去職，傳出因不願意調降雲林北港工業區標售底價「擋人財路」。這筆原屬萬有紙廠約十四點五公頃土地兩度招標，去年十月無人投標，今年七月因投標單價遠低於底價而流標，北港鎮公所正辦理都市計畫第五次通盤檢討，擬將這塊地由甲種工業區變更為乙種工業區，鎮公所通過後將送北港鎮都市計畫委員會審議。

據了解，縣府也認為該區地目有變更為公害較輕微的乙種工業區必要，早在二○一九年函請北港鎮公所透過都市計畫通盤檢討。

萬有紙廠曾是全台三大紙廠之一，因財務危機於二○○八年宣告破產。台灣金聯接手後，二○二○年辦理廠區整地工程，在拆除約七十八公尺高的大煙囪時造成附近民宅龜裂引起住戶抗議，經協調後才完成拆除。

台灣金聯花了三年拆除紙廠設備並陸續併購零散土地，成為四萬四千坪（十四點五公頃）的完整廠地，隨即申請開發「北港工業園區」。去年九月開出標售底價卅三億八千萬元，但因地目屬限制汙染較寬鬆甲種工業區，又位於北港都市計畫區，憂心可能造成環境汙染並影響地方長期發展，屢向縣府陳情，希望變更為乙種工業區土地。

當時，競選立委連任的前縣長蘇治芬邀集國土署、台灣金聯與地方座談，部分因拆廠受損的民宅住戶未領取賠償到會中提出訴求，也有人提出在地目變更前暫緩招標，但未獲台灣金聯具體回應。