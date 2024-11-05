台灣金聯肥缺 歷屆董事長來頭大

賴清德總統多項公股事業機構高層人事安排不乏新氣象，其中八大行庫新任董總普遍由基層升任即獲好評，不過，在國營事業人事安排卻爭議頻傳，呂政璋接替前副閣揆施俊吉接任台灣金聯董事長質疑聲浪最大。

比起八大公股行庫或公股金控，台灣金聯看似小單位，但出任董事長的多大有來頭，也具一定輩分，除了施俊吉曾任副閣揆，過去有曾任財政部次長的王榮周、財政部前部長林振國，連數年前當了短暫一天董事長就自行請辭的前總統蔡英文表姊林美珠也是內政部政次；雲林縣前農業處長呂政璋資歷、輩分令人傻眼。

台灣金聯在公股事業機構裡算「肥缺」，公股金融圈不少人戲稱，比起八大行庫董總要管一堆事，還要三不五時向央行、金管會、財政部報到，台灣金聯簡直「錢多事少」，和其他公股金控、銀行董事長都一樣月領卅幾萬元，新政府政治酬庸的位子多的是，偏偏選個暗藏「肥缺」機構當然引起更多非議。