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綠：施俊吉砲口對錯人 呂政璋早是「賴友友」

聯合報／ 記者黃婉婷侯俐安林銘翰／台北報導
民進黨內知情人士指出，呂政璋（圖）近年與總統府秘書長潘孟安交好，早被歸為「賴友友」。圖／聯合報系資料照片
民進黨內知情人士指出，呂政璋（圖）近年與總統府秘書長潘孟安交好，早被歸為「賴友友」。圖／聯合報系資料照片

台灣金聯資產管理公司董事長施俊吉無預警遭撤換，他質疑是「擋人財路」所造成，並影射前立委蘇治芬、新董座呂政璋關係。不過，民進黨內有人認為砲口對錯人，因為國營事業及公股單位人事主導權仍掌握在府院手中，呂也早被歸為「賴友友」。

呂政璋曾任蘇治芬雲林縣長任內的農業處長，因此被視為蘇的愛將，但民進黨內知情人士指出，呂早與「前老闆」漸行漸遠，近年與總統府秘書長潘孟安交好，早被歸為「賴友友」，呂政璋任命與蘇治芬無關，施俊吉質疑蘇治芬背後施壓並不正確，指涉「非賴系」的英派中常委蘇治芬私下運作更不合理，且施俊吉是蔡政府倚重的財經官員，蘇治芬沒有「英打英」道理。

據了解，近來有關呂政璋人事案無論是農業金庫或台灣金聯，呂都是在見諸報端後才讓蘇治芬知道。蘇治芬前核心幕僚稱，蘇治芬「看到媒體才知道」的心情可說是「如人飲水，冷暖自知」。

針對雲林北港工業區（原萬有紙廠）土地的招標案，知情人士表示，萬有紙廠土地在地方受到極大紛擾，由於事件本身非常複雜，地方選民關心不斷，蘇治芬當然會開協調會，但根本沒去找過施俊吉。一名親蘇治芬人士也打抱不平，質疑施俊吉若將被撤換的原因導向蘇治芬施壓，發言前應該舉證，不該含沙射影、亂扣帽子，否則會造成很大傷害。

蘇治芬昨在臉書發四點聲明，開頭言明「給施俊吉董事長：你辛苦了」，強調台灣金聯的人事安排是看媒體報導才知道，如果施知道人事任命的真相，一定會向她道歉。她還說，與其莫須有地影射，不如光明正大，才符合施的風格；北港萬有紙廠和台灣金聯一案，她是幫紙廠員工爭取資遣費、離職金，何時跟施關照或干涉過土地拍賣一事呢，「你會不會太過分了」。她並稱，有時候人選擇沉默是顧全大局，不是沒有反擊的力道，「祝一切安好」。

民進黨雲林縣黨部主委、立委劉建國說，人事權在賴清德總統及行政院長卓榮泰手上，外界對賴總統個性非常清楚，沒人有辦法左右，蘇治芬現在雖是民進黨中常委，但沒有一官半職，「她有什麼能力左右人事？」

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