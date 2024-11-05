台灣金聯董座無預警遭撤換 施俊吉：疑擋人財路被拔掉

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
公股金融事業再有地震，台灣金聯董事長施俊吉無預警遭撤換。 記者林勁傑／攝影
公股金融事業再有地震，台灣金聯董事長施俊吉無預警遭撤換。 記者林勁傑／攝影

公股金融事業再有地震，台灣金聯董事長施俊吉無預警遭撤換，他昨（4）日表示，任期還有兩年「為什麼要我現在下台？合理懷疑因擋人財路被拔掉。」

施俊吉質疑他遭拔官，與雲林北港工業區土地標案有關，當年時任立委蘇治芬阻擋干擾投標，而將接任台灣金聯董座的呂政璋是蘇任雲林縣長時的農業處長，施擔心國家資產恐被賤賣。

施俊吉昨天舉行記者會後，蘇治芬隨即發四點聲明回擊，「如果你知道人事任命的真相，一定會向我道歉」，並稱選擇沉默是顧全大局，不是沒有反擊的力道。

昨天財政部官員回應，尊重施俊吉個人意見。涉及實質問題的是日後該土地標售要回歸市場機制，不能賤賣，台灣金聯的股東都是大型公股行庫，標案須經董事會通過，財政部也會督導行庫注意，確保公股權益。

台灣金聯的業務是協助各銀行處置不良債權。施俊吉表示，雲林北港工業園區源於原萬有紙廠債權錯綜複雜，台灣金聯自2005年購入部分債權後，花了18年整合、清理該4.4萬坪甲種工業區土地。這是國家珍貴資產，適合低汙染產業進駐，促進地方繁榮及增加就業機會。

施俊吉說，去年10月第一次標售，公告底價33.8億元，惟標售期間蘇治芬集結民眾召開協調會，發表該案甲種工業區開發恐造成環境汙染言論，要求該案變更為乙種工業區前停止標售，當時雖有多組客戶具投標意願，但因選民不理性反應引起媒體報導，加上地方勢力不斷干擾，原擬投標企業退卻，最終未投標。

今年7月第二次公開標售，改採工業、住宅區土地可合併或分別投標方式，並低於前次底價。最終一組投標人出價13.08億元，嚴重偏離市場行情，且低於該案成本而流標。

他強調地方勢力覬覦該土地已久，希望無人投標後能降價，因此他強烈懷疑突然換董事長是要來賣地，這是他臨走前提出的疑問，牽涉利益為33.8億元國家資產，也是資本額105億元的台灣金聯有史以來最大資產。

台灣金聯 施俊吉

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