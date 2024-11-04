小蘿蔔頭卡位肥缺引非議 台金聯新人事最大敗筆

總統賴清德上任之後的多項公股事業機構的高層人事安排，都有其新氣象，包括八大行庫新任董總普遍由基層升任、台北101董座由形象良好的時尚名人賈永婕出任等，都可圈可點，但之後賴政府在不少國營事業機構的人事安排上卻爭議頻傳，似已有「脫軌」，尤以這次由雲林縣前農業處長呂政璋來接替前副閣揆施俊吉出任台金聯董事長，招致外界質疑聲浪最大。

比起八大公股行庫或公股金控，台灣金聯看似小單位，但能出任台灣金聯董事長的，多數大有來頭，在官場上有一定的輩份，除了施俊吉過去曾任副閣揆，是出任台金聯董事長位份最大之外，另外台金聯董事長包括曾任財政部次長王榮周、財政部前部長林振國，這些都是大官，就連數年前，才當短暫一天董事長就自行請辭的前總統蔡英文表姐林美珠，也是內政部政次，但如今出來接替施俊吉的是雲林縣前農業處長呂政璋，不論是資歷輩分或年紀，都令人傻眼。

而且，台灣金聯麻雀雖小，但在公股事業機構裡卻是「肥缺」，為什麼？公股金融圈不少人戲稱，這個地方比起八大行庫董總要勞心勞力管一大堆事，還要三不五時向央行、金管會、財政部報到，台金聯簡直是「錢多事少」，和其他公股金控、銀行董事長都一樣領月薪30幾萬，甚至比國營銀行台銀、土銀董總薪水都要高，這也使得由呂政璋來接手台金聯董事長，引發更多非議。

倘若新政府要作政治酬庸，其實位子多的是，公股金控旗下子公司眾多，例如也有資產管理公司，倘若要安排呂政璋去這些位子，就不會如此引人側目，但卻偏偏是台灣金聯這麼一個暗藏「肥缺」的機構。

不具名的知情人士指出，呂政璋對黨政關係經營向來積極，並且在先前賣力助選，應該是其被賴政府青睞的主因；而賴政府在執政之後，在人事更替執行上，一批批換掉所謂的「英系人馬」原本就是既定方向，台金聯也並不例外，據傳施俊吉也被貼上「英系人馬」的標籤。

只是換上去的是呂政璋，除了上述的輩份和台金聯的薪資待遇，再外加台金聯處理土地最為敏感、紛擾的正是雲林工業區前萬有紙廠土地，而呂政璋偏偏又是民進黨中常委蘇治芬任雲林縣長時代的雲林縣農業處長，這也使得台灣金聯麻雀雖小，但卻成為賴政府執政以來最受爭議的新人事布局。

至於前雲林縣長蘇治芬是否有介入，目前各說各話，但這樣的人事安排，實在讓外界有太多「看圖說故事」的空間，既然賴團隊不避瓜田李下，施俊吉也因此更師出有名。