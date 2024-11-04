台灣金聯董座施俊吉請求財部「不要羅織我的罪名」 阮清華回應曝光

台灣金聯董事長施俊吉無預警遭撤換，施表示，上周一接到主管公股的財政部次長阮清華電話稱公文已經發給合庫將撤換法人代表，施詢問原因為何？「他也說不出道理出來」，施俊吉當時只有一個請求：「不要羅織我的罪名」，阮清華回應：「一定不會」。

台灣金聯訂於6日召開董事會，財政部行文合庫改派台灣金聯法人董事為呂政璋，屆時將成為新任董事長。

施俊吉表示，2017年他任行政院副院長時，賴清德是院長，兩人任期同進退；時任秘書長為卓榮泰，而卓榮泰是很好相處的人。不過，此次遭撤換他也未去詢問政院及總統府，因為他從來不走後門。

另外，施俊吉任副院長時身兼國安基金委員，時任國庫署署長阮清華是國安基金實際執行幕僚，而現在他到公股，阮清華是長官，兩人相敬如賓，但他深知公股董事長調動絕對不是財政部決定，他不會為難。只是自己任期還有兩年，雖然他已69歲，但公股裡比他年紀大還延任的多得很，要他下台總要給理由，若以年齡為由他不服。

施俊吉強調「為什麼要我現在下台？」他合理懷疑是因擋人財路被拔掉，質疑與雲林北港工業區土地標案有關，時任立委蘇治芬召集地方抗爭，導致擬投標企業退卻後流標。而呂政璋是蘇當雲林縣長任內的農業處長。地方勢力對這塊土地覬覦已久，希望無人投標後能降價，因此他強烈質疑突然換董事長是要來賣地，這是他臨走之前最終提出的疑問，牽涉利益為33.8億元國家資產，且也是資本額105億元的台灣金聯有史以來最大資產。

施俊吉4日召開「2020至2024年經營成果」記者會強調，他自2020年5月20日接掌台灣金聯以來，在固守本業之際，同時拓展經營新商機，期間雖逢疫情干擾，加上房地合一稅制、平均地權條例等政策修法實施，以致不動產經營環境明顯艱困，但2020年至2024年第三季，公司資產總額增加47.86億元 (成長23.34%)，股東權益增加10.92億元 (成長7.26%)；稅前淨利合計58.64億元，占實收資本額105.72億元之55.47%；每股盈餘年年成長，從0.90上升至0.99，年年為股東創造穩定且高報酬之股利。

施俊吉進一步表示，儘管近五年來經營環境日益嚴峻，但台灣金聯獲利績效逆勢成長，每年預算達成率皆超過100%以上。合計直接上繳之地方稅及國稅計17.56億元，平均每年3.51億元直接入國庫；發放股東股利合計36.05億元，由於台灣金聯股東8成以上為泛公股行庫，這些股利分配既挹注股東銀行之收益，也間接再對國庫做出貢獻。