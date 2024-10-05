安泰醫院大火 蘇清泉：會負最終責

屏東東港安泰醫院發生大火釀九死，檢察官昨天完成相驗，其中七人死於吸入性傷害呼吸衰竭死亡，一人死於心臟衰竭自然死亡，另一人經解剖後，因法醫在死者呼吸道根部發現有碳灰，不排除與火災事故有因果關係，至於起火原因是否與人為有關？屏東地檢署表示，還在查證，不排除任何可能性。

消防局火調人員昨天前往現場鑑識，期間還發生小插曲，鑑識人員進到發生火災的Ｄ棟大樓後，現場突然冒出陣陣燒焦味，疑殘火復燃，緊急呼叫消防車到場，消防人員也拉起水線進入，最後虛驚一場。

立委蘇清泉昨天一早也前往殯儀館向死者家屬致意，致贈慰問金，他強調不會逃避責任，待調查後進行理賠，並表示「最終責任都由蘇清泉負責」。先前部立台北醫院曾發生火災釀十五死，他已打電話詢問院長，可能會比照同樣模式來賠償。

至於火災整體損，失蘇清泉說目前還無法估計，但九位數（億）大概跑不掉。Ｄ棟火災後，醫院內部有開會討論剩下的ＡＢＣ棟，如何維持營運及醫療量能，目前量能可維持在火災前百分之五十、六十左右。現在急診、洗腎等醫療照常，但重症病床不夠。

蘇清泉強調，這次火災剛好遇到颱風，是複合性災難，當時風大到消防水柱都瞄不準，因斷電全黑消防員無法逐層搜索，病患也要靠人一一背下樓，大風大雨大家都被卡在門口，現場一團亂，醫院內部也有調查、檢討。