聽新聞
0:00 / 0:00

安泰醫院大火 蘇清泉：會負最終責

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
東港安泰醫院大火造成9人死亡，立委蘇清泉昨前往殯儀館向死者家屬致意，並致贈慰問金。圖／民眾提供
東港安泰醫院大火造成9人死亡，立委蘇清泉昨前往殯儀館向死者家屬致意，並致贈慰問金。圖／民眾提供

屏東東港安泰醫院發生大火釀九死，檢察官昨天完成相驗，其中七人死於吸入性傷害呼吸衰竭死亡，一人死於心臟衰竭自然死亡，另一人經解剖後，因法醫在死者呼吸道根部發現有碳灰，不排除與火災事故有因果關係，至於起火原因是否與人為有關？屏東地檢署表示，還在查證，不排除任何可能性。

消防局火調人員昨天前往現場鑑識，期間還發生小插曲，鑑識人員進到發生火災的Ｄ棟大樓後，現場突然冒出陣陣燒焦味，疑殘火復燃，緊急呼叫消防車到場，消防人員也拉起水線進入，最後虛驚一場。

立委蘇清泉昨天一早也前往殯儀館向死者家屬致意，致贈慰問金，他強調不會逃避責任，待調查後進行理賠，並表示「最終責任都由蘇清泉負責」。先前部立台北醫院曾發生火災釀十五死，他已打電話詢問院長，可能會比照同樣模式來賠償。

至於火災整體損，失蘇清泉說目前還無法估計，但九位數（億）大概跑不掉。Ｄ棟火災後，醫院內部有開會討論剩下的ＡＢＣ棟，如何維持營運及醫療量能，目前量能可維持在火災前百分之五十、六十左右。現在急診、洗腎等醫療照常，但重症病床不夠。

蘇清泉強調，這次火災剛好遇到颱風，是複合性災難，當時風大到消防水柱都瞄不準，因斷電全黑消防員無法逐層搜索，病患也要靠人一一背下樓，大風大雨大家都被卡在門口，現場一團亂，醫院內部也有調查、檢討。

屏東 火災 蘇清泉

延伸閱讀

東港安泰醫院大火 蘇清泉：所有批評指教我都虛心檢討

綠指退總預算案擋防災救命錢 藍：少點政治口水

東港安泰醫院大火 蘇清泉探家屬「最終責任都由我負責」

台電指東港安泰醫院供電正常 蘇清泉：暫不討論懲處

相關新聞

安泰醫院大火 蘇清泉：會負最終責

屏東東港安泰醫院發生大火釀九死，檢察官昨天完成相驗，其中七人死於吸入性傷害呼吸衰竭死亡，一人死於心臟衰竭自然死亡，另一人...

東港安泰醫院大火 蘇清泉：所有批評指教我都虛心檢討

屏東東港安泰醫院發生大火，造成9人死亡，國民黨立委蘇清泉今日一早便前往殯儀館向死者家屬致意，並致贈慰問金。他傍晚在臉書發...

東港安泰醫院大火 蘇清泉探家屬「最終責任都由我負責」

東港安泰醫院昨日上午發生嚴重火警，造成9人死亡，立委蘇清泉今日一早前往殯儀館向死者家屬致意，並致贈慰問金。媒體問到醫院內...

安泰醫院奪命大火...最後1死者呼吸道根部「有碳灰」 死因仍不明

東港安泰醫院3日火警造成7男2女共9人死亡，屏東地檢署檢察官今日完成最後一名死者相驗，經解剖後，因法醫在死者呼吸道根部發...

台電指東港安泰醫院供電正常 蘇清泉：暫不討論懲處

屏東東港安泰醫院昨天配電室起火，台電初判供電正常；榮譽院長蘇清泉今天回應，院方有跳電紀錄，不過現在應與政府互相扶持，內部...

東港安泰醫院火警9死變8死！ 檢：1人心臟衰竭與火災無關

東港安泰醫院3日火警造成7男2女共9人死亡，屏東地檢署檢察官會同警方法醫及家屬相驗後，證實7人是因火災事故引起呼吸道吸入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。