台電指東港安泰醫院供電正常 蘇清泉：暫不討論懲處

屏東東港安泰醫院昨天配電室起火，台電初判供電正常；榮譽院長蘇清泉今天回應，院方有跳電紀錄，不過現在應與政府互相扶持，內部持續檢討，先不論懲處。

東港安泰醫院火災，蘇清泉提及颱風天供電不穩問題；台電昨天表示，該院所屬饋線2日及3日首次斷電時間為失火後的8時27分，應無蘇清泉所提到失火前供電不穩、斷斷續續情形。

蘇清泉今天告訴媒體，護理長清楚紀錄跳電時間，不過現在是與政府互相扶持的時候。內部將持續檢討，現在兵荒馬亂、不論懲處，「蘇清泉負責」，專家指教也受教。

蘇清泉說，昨天事故是複合性災害，颱風也讓救援難度增加，應變上會檢討改善。今天一一拜訪罹難者家屬，發放慰問金。目前相關理賠保險已在談，也有與部立台北醫院院長談處理模式，可能會比照2018年部立台北醫院火災處理模式辦理，會再與家屬溝通。

醫院財損部分，蘇清泉說，目前尚無法計算，機電室全毀，要復原9位數跑不掉，將看保險公司理賠。現在D棟醫護人員全調到A、B、C棟，病床位少很多，維持以前60%左右量能。

東港安泰醫院動力中心昨早起火，濃煙竄入緊鄰的D棟大樓，許多病患倉皇逃生；由於消防人員第一時間斷電處理，許多重症病患僅能由醫護、消防人員抱著或揹著疏散。生還者陳男昨天事發現場錄音，可聽見咳嗽聲不斷。

住D棟11樓病房4天的陳男今天接受媒體聯訪表示，事發時曾打119，得到指示先躲在裡面，不過後來煙霧太大一片漆黑很恐怖，「大家都在喊救命」，覺得快嗆死，認為繼續待著必死無疑，雖無人引導，仍走樓梯逃生。

院方人員表示，罹難的57歲王姓員工，是動力供應中心配電室工作人員，颱風夜前來支援值班，事發當時，王男與另名值班人員衝進起火處試圖滅火，不料逃生不及發生憾事。

安泰醫院昨天火警，警消陸續救出57歲王姓男員工、51歲陳姓男子、72歲謝姓婦人、69歲莊姓男子、52歲黃姓男子、47歲黃姓男子、86歲鄭姓婦人、53歲蔡姓男子、36歲李姓男子等人，但均已死亡。檢察官相驗9名死者，目前確定其中7名死因與火災相關，1名為心臟衰竭，尚有1名待解剖釐清。

今天屏東縣政府消防局火調人員及檢查官進場調查，檢方從火調現場走出後表示，尚待進一步調查。