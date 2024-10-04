病房暗藏危機 常見電器濫用走火

山陀兒颱風襲台，南北二處醫院接連發生火警，屏東安泰醫院火災釀九死，接連基隆長庚傳機房起火，洗腎室煙霧瀰漫，幸無人傷亡。據統計分析，國內醫院公共意外事件類型，火災位居第二，起火地點以一般病房最多。

安泰醫院起火原因，初步判定可能是機房內空壓機起火；基隆長庚研判連日大雨，雨水滲漏管道間，導致機房短路冒煙，而兩起案件實際起火原因，仍待相關單位調查釐清。

陽明交大醫務管理研究所兼任教授李丞華表示，台灣醫院並非首次發生火警，台大曾於二○○八年手術室大火，通常導致醫療院所失火的原因，多與「用電」有關，且醫院家屬、看護進出頻繁，管理不易，常因電器不當使用，而走火。此外，醫院引進新式儀器，用電負荷不符當初建院時規畫，建議每一、二年重新盤點檢視，降低風險。

台灣病人安全通報系統二○二二年年報顯示，醫院公共意外類型中，以「水電空調、醫療氣體供應異常」最多，發生率約百分之十八點一，其次為「火災」，發生率為百分之十五點七，而火災最常發生的地點為一般病房以及公共區域。至於可能原因，以「設備器材」相關因素最多，常為設備故障或功能異常。

長庚醫院行政中心執行長游進邦表示，為了嚴防院內火警，嚴加管控院內電器使用，例如，不得安裝咖啡機、電風扇，病房內患者不得自行使用電熱毯等。基隆長庚這起火警疑似連日大雨，雨水從屋頂滲漏至管線間，後續將全面加強各醫院管線間防水措施，避免發生類似事件。