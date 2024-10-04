聽新聞
0:00 / 0:00

病房暗藏危機 常見電器濫用走火

聯合報／ 記者陳雨鑫賴昀岫／台北報導
基隆長庚醫院火警13樓濃煙密布。記者游明煌／翻攝
基隆長庚醫院火警13樓濃煙密布。記者游明煌／翻攝

山陀兒颱風襲台，南北二處醫院接連發生火警，屏東安泰醫院火災釀九死，接連基隆長庚傳機房起火，洗腎室煙霧瀰漫，幸無人傷亡。據統計分析，國內醫院公共意外事件類型，火災位居第二，起火地點以一般病房最多。

安泰醫院起火原因，初步判定可能是機房內空壓機起火；基隆長庚研判連日大雨，雨水滲漏管道間，導致機房短路冒煙，而兩起案件實際起火原因，仍待相關單位調查釐清。

陽明交大醫務管理研究所兼任教授李丞華表示，台灣醫院並非首次發生火警，台大曾於二○○八年手術室大火，通常導致醫療院所失火的原因，多與「用電」有關，且醫院家屬、看護進出頻繁，管理不易，常因電器不當使用，而走火。此外，醫院引進新式儀器，用電負荷不符當初建院時規畫，建議每一、二年重新盤點檢視，降低風險。

台灣病人安全通報系統二○二二年年報顯示，醫院公共意外類型中，以「水電空調、醫療氣體供應異常」最多，發生率約百分之十八點一，其次為「火災」，發生率為百分之十五點七，而火災最常發生的地點為一般病房以及公共區域。至於可能原因，以「設備器材」相關因素最多，常為設備故障或功能異常。

長庚醫院行政中心執行長游進邦表示，為了嚴防院內火警，嚴加管控院內電器使用，例如，不得安裝咖啡機、電風扇，病房內患者不得自行使用電熱毯等。基隆長庚這起火警疑似連日大雨，雨水從屋頂滲漏至管線間，後續將全面加強各醫院管線間防水措施，避免發生類似事件。

山陀兒颱風 李丞華 水電 洗腎 火災 長庚

延伸閱讀

安泰醫院火警蘇清泉控供電不穩 台電回應饋線斷電時間

屏東安泰醫院配電室火災 台電：供電正常

安泰火警釀9死 醫管專家盤點「6大醫院火災脆弱區」

一天2起醫院火警 醫管專家點名2大重點：要定期檢討

相關新聞

屏東安泰醫院火災9死 324患者颱風暴雨中逃生

屏東東港安泰醫院昨天上午發生火警，濃煙從起火的配電室竄到院區Ｄ棟建物，警消緊急疏散全院三二四名住院患者，仍有八名重症患者...

安泰醫院火警 醫護背病患下11樓 未到一樓已斷氣

屏東東港安泰醫院昨在颱風中驚傳火警，院內滿布濃煙，患者摸黑倉皇逃生，有重症患者被背著、抱著從樓梯疏散，未到一樓就已斷氣，...

盡責員工之死…受託銷假值班 救火不幸罹難

屏東東港安泰醫院濃煙中，大批警消人員奮力搜索，與死神搶命，第一時間將第一批無生命跡象的病患背下樓時。這場大火共奪走九條人...

基隆長庚遇火災 防火防煙區劃建功

基隆長庚醫院十三樓昨傳火警，外觀雖無明顯火煙但機房內部管道濃煙密布，醫院迅速將七十六名洗腎病患疏散到其他樓層，所幸並沒有...

防複合式災害 颱風應納防災演練

屏東安泰醫院火警釀九死，疏散過程混亂，被質疑颱風天人力不足，疏散量能不佳。馬偕醫院急診醫學部災難醫學科主任張國頌表示，極...

病房暗藏危機 常見電器濫用走火

山陀兒颱風襲台，南北二處醫院接連發生火警，屏東安泰醫院火災釀九死，接連基隆長庚傳機房起火，洗腎室煙霧瀰漫，幸無人傷亡。據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。