防複合式災害 颱風應納防災演練

屏東安泰醫院火警釀九死，疏散過程混亂，被質疑颱風天人力不足，疏散量能不佳。馬偕醫院急診醫學部災難醫學科主任張國頌表示，極端氣候（颱風）遇上意外災難（火災），形成「複合式災害」，確實難以搶救，醫療院所必須提前演練，才能避免憾事再度發生。

消防專家林金宏說，無生命跡象病患分處不同樓層，濃煙可能到處蔓延，加上有員工火警時曾失聯，以及有員工喪生，需檢討防火區劃與應變機制；另外醫院火警遇到颱風，搶救較困難，事後應蒐集救災相關資訊，作為未來應變參考。

張國頌表示，安泰醫院醫護團隊於在火警第一時間盡力將患者送出醫院，但外面風強雨大，甚至巨大招牌砸到車輛，患者送到醫院門口時，幾乎全卡在走廊，後續接應困難重重。如果火勢尚未撲滅，濃煙持續擴散，卡在後方的患者，可能遭濃煙嗆傷，擴大傷亡。

「疏散絕對是防災演練中的重點中的重點」張國頌說，當疏散過程中，如果無人引導，受困民眾常因恐慌而盲從，跟隨人群走向同方向，若為死路，勢必引發更大災害。

新光醫院副院長洪子仁表示，醫院應在廚房、機房等設置「滅火班」。歷經安泰醫院事件後，各醫院勢必將颱風、火災納入防災劇本。

林金宏也說，此案發生時，有名醫院員工失聯，後來才尋獲，也有醫院員工死亡，代表員工在案發時，「連自己都不能自保，如何保護別人」，應變機制也需再檢視。