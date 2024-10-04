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盡責員工之死…受託銷假值班 救火不幸罹難

聯合報／ 記者劉星君潘奕言王昭月張議晨／屏東報導
屏東縣東港鎮安泰醫院昨天傳出火警，9人死亡。記者黃義書／攝影
屏東縣東港鎮安泰醫院昨天傳出火警，9人死亡。記者黃義書／攝影

屏東東港安泰醫院濃煙中，大批警消人員奮力搜索，與死神搶命，第一時間將第一批無生命跡象的病患背下樓時。這場大火共奪走九條人命，最年輕的僅卅六歲，還有員工被拜託銷假值班，卻不幸罹難。

安泰醫院昨天住院人數共三百廿四人，被發現的死者分散在Ｄ棟大樓五樓加護病房，十樓腸胃科病房及十一樓內科及泌尿科病房。有家屬看親人被救下樓時已無生命跡象，忍不住抱頭痛哭。

安泰醫院榮譽院長蘇清泉昨天雙手合十向死者家屬說抱歉，並強調會全力協助家屬辦理後事，負起全部責任。

九名死者年紀最長的八十六歲，最年輕僅卅六歲。蘇清泉感嘆，火災現場有兩名員工發現起火後連忙救火，但發現滅不了，於是分頭逃跑；其中，王姓員工疑似從二樓跑到一樓時被濃煙嗆昏，在樓梯間尋獲時已死亡，另一人則順利逃出。

王姓員工昨天原本不用上班，醫院表示，因颱風天只有一個值班人員，才拜託他一起來值班，他是很盡責的人。

王姓員工哥哥說，昨天看新聞獲知醫院有員工失蹤，他就一直打電話給弟弟，但都沒接，心裡就覺得不妙。蘇清泉說，他跟王姓員工認識廿多年，王本來在開聯結車，想說醫院工作較穩定，到院任職九個多月以來，很認真負責。

火警起因尚待屏東地檢署調查，釐清是否有人為過失責任。

加護病房 屏東 蘇清泉

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