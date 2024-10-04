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蘇清泉：系統疑有破口 煙囪效應釀災

聯合報／ 記者劉星君潘奕言／屏東報導
屏東東港安泰醫院大火釀九死。記者劉星君／攝影
屏東東港安泰醫院大火釀九死。記者劉星君／攝影

屏東東港安泰醫院大火釀九死，院方初步調查，起火點在動力中心二樓，動力中心負責供應Ｄ棟大樓動力，與Ｄ棟大樓以廊道相連，濃煙從動力中心二樓往上竄，沿著管線亂入Ｄ棟樓層，導致行動不便、長期臥床的患者逃生不及。東港安泰醫院在屏東地區是老字號醫院，一場大火卻奪走九條人命，院內防火機制是否失靈？引發關注。

榮譽院長蘇清泉說，起火點在獨立的動力中心大樓，內設抽吸、供氧、負壓三個管線系統，其中抽吸是負壓，呼吸器是正壓，每層樓都要建置三套設備，運送到每個樓層，管線通過的地方用泡棉包住，但可能百密一疏，這次可能是系統產生破口，濃煙由此滲漏，也可能從樓梯、電梯亂竄，形成煙囪效應。

他表示，初步了解九名死者都是先嗆傷，至於起火原因，仍待專家鑑定，等報告出來，究竟是醫院平日演練不足或其他因素，一定虛心檢討，釐清責任。目前ＡＢＣ棟都已恢復醫療作業，手術也沒問題。

蘇清泉認為這場火警不排除跟颱風有關係，他說，平時醫院都有進行消防演練，醫院前一晚就開始跳電，而且原本發生火災就要做就地區隔，把門關起來，火煙就形成區隔，但昨天發現就地區隔都行不通，因為颱風天風實在太大，煙根本隔絕不了，但一定會虛心檢討。

屏東 颱風

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