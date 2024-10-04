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基隆長庚遇火災 防火防煙區劃建功
基隆長庚醫院十三樓昨傳火警，外觀雖無明顯火煙但機房內部管道濃煙密布，醫院迅速將七十六名洗腎病患疏散到其他樓層，所幸並沒有人員受傷、受困。消防局發現，醫院的防火、防煙區劃同時奏效，且在頂樓不會竄煙，未影響其他區域，這也是病患能成功脫困的關鍵。
昨天中午十二時廿六分基隆長庚醫院向消防局報案指出，十三樓機房管道間冒煙，已啟動相關防災機制，現場疏散血液透析病房七十六名洗腎病患、四十六名家屬和七十六名醫護人員到其他樓層，投入滅火之餘也通報消防局及衛生局。
十二時卅八分消防人員抵達十三樓機房，發現管道間濃煙密布，不斷冒煙，但無明火，當時除工務人員，其他人員已撤出。
九月廿五日消防局剛對基隆長庚醫院安全設備檢查，全部符合規定。
消防局火災預防科長黃琦初說，昨天長庚火警，防火區劃的鐵捲門經探測器感知後，迅速降下，把火場和濃煙局限在特定空間；接著防煙區劃也降下，降低往上飄散濃煙的水平擴散速度，這是在消防人員到達前，快速把病人疏散的重要因素，否則在濃煙的情況下，不會這麼順利。
黃琦初說，防火區劃當發生火警時，防止火勢蔓延擴大，以防火樓板、防火牆及防火鐵門區分成數個區域，將火勢控制在一定範圍，阻止火焰、熱氣、煙及有毒物質擴散，爭取避難逃生時間；防煙區劃則是以天花板垂下的防煙壁區隔，目的是降低往上飄散濃煙的水平擴散速度。
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