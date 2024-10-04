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安泰醫院火警 醫護背病患下11樓 未到一樓已斷氣

聯合報／ 記者劉星君潘奕言徐白櫻王昭月／連線報導
山陀兒颱風來襲，屏東安泰醫院昨天發生火警，醫護人員及家屬冒著風雨，將坐輪椅的病患移出醫院先行安置。記者黃義書／攝影
山陀兒颱風來襲，屏東安泰醫院昨天發生火警，醫護人員及家屬冒著風雨，將坐輪椅的病患移出醫院先行安置。記者黃義書／攝影

屏東東港安泰醫院昨在颱風中驚傳火警，院內滿布濃煙，患者摸黑倉皇逃生，有重症患者被背著、抱著從樓梯疏散，未到一樓就已斷氣，家屬悲傷號啕大哭，騎樓一度擠滿躺在病床或坐在輪椅的患者。

從十一樓逃生的五十七歲蘇姓患者說，上午七點多就看到白煙陣陣，味道嗆鼻，突然聽到醫護人員大喊「趕快跑」，他看到濃煙直冒，加上停電電梯不能搭，只好摸黑走樓梯逃生。

在八樓住院等腰椎開刀的許姓病患說，當時煙霧四起，雖然驚恐，但他放低身子讓鼻子貼近地面保住一命。

安泰醫院火警時，五樓以上冒出陣陣白煙，全院三百多名病患倉皇疏散，醫護人員忙著將病床和輪椅上的病患疏散至一樓，一樓大廳、騎樓擠滿人，多輛救護車在院外待命，當時風強雨驟，院內又失火，水火夾擊下，現場混亂如逃難，騎樓也塞不下，部分病患與家屬只好到附近的夾娃娃機店內躲避風雨。

「會動會走的病患馬上就走光了，剩下都是動不了的。」安泰醫院榮譽院長蘇清泉說，有長期臥床與癌末的病患，因救火第一時間就斷電，電梯無法使用，必須逐一把病患背下樓。

蘇清泉說當時地上很濕，有醫護還摔倒，大家都盡心盡力，後來消防人員也來幫忙，幸好是大夜班和白班交接時間，如果在半夜人力一定不足。

消防員說，當時深入十樓搜索，整個樓層都是濃煙，他們依護理站人員指引，奮力把患者帶到濃煙較少的區域，再把門關起來阻絕濃煙；接著逐樓搜尋，但當時濃煙太大視線不良，確認清點十分費時，所幸最後找到五名長期臥床的患者，救回性命。

一名病患說，當時在睡覺，突然被護士叫醒，一開門整團黑煙衝進來病房，大家趕緊把門窗堵住等待救援，心想「不會就這麼完蛋了吧」。

枋寮李先生陪妻子到醫院六樓洗腎，他說，療程還沒結束就聽見廣播請大家疏散，第一時間很多人不明就裡，後來護理師逐一幫大家拔除儀器，他們才跟著大家爬樓梯下來，中途就聞到煙味，接著濃煙大作，所幸最後一刻逃生。

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