屏東安泰醫院火災9死 324患者颱風暴雨中逃生

在山陀兒颱風來襲之際，屏東安泰醫院昨天上午傳出火警，大批病患颱風天疏散至醫院外騎樓，等待救護車轉送其他醫院安置。記者黃義書／攝影 屏東東港安泰醫院昨天上午發生火警，濃煙從起火的配電室竄到院區Ｄ棟建物，警消緊急疏散全院三二四名住院患者，仍有八名重症患者及一名機電員工喪命。

屏東地檢署檢察官昨初判七名死者因呼吸道吸入性傷害，致急性呼吸衰竭死亡，另兩人死因仍待釐清。消防局今鑑定起火原因。

醫療事故新法首啟調查

衛福部指出，依今年上路的「醫療事故預防及爭議處理法」第卅五條，將要求醫院評鑑暨醫療品質策進會調查安泰醫院失火案，這也是該法通過後第一次因火災造成重大死傷而啟動調查的案例。

警消調查，昨天上午七時四十一分，醫院動力供應中心二樓配電室突竄出濃煙，屏東縣消防局獲報派四十六車、一一六人前往救援，高雄市消防局也派出多支分隊車組趕赴救援。

病患蜷縮騎樓等待安置

救護車組抵達後，濃煙已從動力供應中心竄至隔壁的Ｄ棟大樓，因正值颱風山陀兒肆虐，狂風暴雨，醫院周邊腹地不足，大批患者拿著點滴、坐著輪椅蜷縮在醫院騎樓，等待救護車轉院安置，有的家屬冒著風雨急著將患者推離醫院。

救災人員一邊滅火，再派員從其他大樓空橋進入Ｄ棟，陸續救出患者，但五樓加護病房及十、十一樓的內科病房，共六男二女重症患者來不及逃生，六人救出時已死亡，兩人急救後不治。火勢撲滅後，失聯的王姓員工在起火大樓的一樓梯間被發現，也無生命跡象。

起火點疑配電室空壓機

警消初步調查，起火點疑從動力大樓二樓配電室的空壓機開始燃燒，因該棟三樓囤放紗布、棉花棒等醫材，四樓則有藥品，火勢燒至五樓才獲得控制，至下午一時許撲滅。

起火點雖非醫療大樓，但與鄰近Ｄ棟有通道相連，使濃煙從動力中心流竄至Ｄ棟各樓層。屏東縣長周春米趕到現場，衛生局並啟動大量傷患機制，調度屏東客運復康巴士支援，加上各醫院、高雄市支援的救護車，將住院患者疏散至縣內各醫院，累計逾一一六名患者轉院，均未受傷。

安泰醫院是立委蘇清泉創辦，蘇清泉表示，安泰醫院排煙、灑水系統都經審查通過，起火點雖在動力供應中心二樓，但火煙隨連通道竄入隔壁大樓導致傷亡。

蘇清泉表示，空壓機主要為病房抽痰或其他醫療使用，院區因颱風出現跳電，是否因跳電導致發電機頻繁開關釀災，需等火場調查確定，他會承擔所有責任。