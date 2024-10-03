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屏東安泰醫院配電室火災 台電：供電正常

中央社／ 台北3日電

屏東東港安泰醫院配電室今早發生火災，榮譽院長蘇清泉提及颱風供電不穩的問題。台電表示，經檢視台電供電正常，初判應與台電設備無關，詳細起火原因靜待消防單位調查。

屏東東港安泰醫院今早7時41分發生火警，為配電室起火，火勢延燒約3個多小時後控制，釀9人死亡，其中8人為病患、1人為機電房員工，另有近百名病患轉院救治。屏東地檢署檢察官已進場調查蒐證。

針對安泰醫院榮譽院長蘇清泉提及颱風天供電不穩的問題，台電說明，台電屏東區處人員接獲屏東縣消防局通報後隨即趕往現場，經檢視台電供電正常、設備無損傷、配電室亦無受損，初判應與台電設備無關。

台電進一步說，台電近年來已建置饋線自動化及智慧電表系統，與88水災時供電情形完全不同。依據屏東區處自動化監控系統及智慧電表記錄，該院所屬饋線昨日至今日首次斷電時間為失火後的8時27分，應無院長蘇清泉所提到的失火前供電不穩、斷斷續續的情形。

台電表示，火災原因須經過專業的火場鑑定才能判斷，且目前屏東仍受颱風山陀兒風災影響中，台電目前優先全力救災復電；至於該火警事件起火原因，靜待消防單位專業調查。

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