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「每月例行消防檢查」東港安泰醫院釀9死 蘇清泉揭罹難者死因

中央社／ 屏東縣3日電
屏東縣東港鎮安泰醫院清晨傳出火警，死亡人數增至9人。聯合報記者黃義書／攝影
屏東縣東港鎮安泰醫院清晨傳出火警，死亡人數增至9人。聯合報記者黃義書／攝影

屏東東港安泰醫院今天發生火警，死亡人數增至9人。安泰醫院榮譽院長蘇清泉表示，每月皆執行例行性消防檢查，今天濃煙太大產生煙囪效應，罹難者皆為濃煙嗆傷。

蘇清泉接受媒體聯訪時說，每月皆有例行消防檢查，該換的設備都有換、不敢怠慢，排煙系統與一般醫院設計無異，機電起火原因仍待明天火調，該負什麼責任就負什麼責任。

蘇清泉認為火警與颱風脫不了關係，他提及，昨晚供電不穩，自動切換系統不斷跳轉，反而不如醫院自行使用發電機穩定。建議台電若遇此情況直接斷電，八八風災時曾停電5天，當時啟動醫院發電機沒有狀況。

蘇清泉強調，罹難者後事處理尊重家屬意見，醫院會全部負責，撫卹部分員工勞保、團險都有，也會加碼賠償；罹難者多為臥床長輩，後續補償將盡力做到圓滿，絕不逃避責任。

東港安泰醫院今天上午2樓配電室燃燒冒出濃煙，截至中午12時，D棟324名病患已尋獲323人，分別送至其他醫院安置，其中有8人OHCA（到院前心肺功能停止），經全力搶救後仍宣告不治。

此外，原本還有1名患者及機電房員工1人失聯，警消下午在機電大樓找到值班的失聯員工，救出時呈現OHCA狀態，經搶救後仍不治身亡；失聯的病患則確定已自行返家。

OHCA 東港 火災 蘇清泉

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