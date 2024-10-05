颱風假該不該放 郭智輝：尊重地方政府權責

山陀兒颱風龜速襲台，全台同步放了兩天颱風假，高雄、屏東甚至連放四天，三三會理事長林伯豐「全台放一天颱風假經濟損失三一五億元」言論，在網路引發兩派網友爭論。台灣大哥大董事長蔡明忠昨受訪表示，氣象本來就陰晴不定，大氣難以捉摸，台北市放二天颱風假，「身為台北市民，我覺得可以接受」。

經濟部長郭智輝昨表示，颱風假是地方政府權責，經濟部尊重，停水停電的部分，力拚昨晚全面修復。昨天下午電力已恢復百分之七十五，自來水恢復百分之九十七。

一部分網友認為颱風假標準低、是政治考量，也有人批評資方言論是馬後炮，誰能預知台北風雨小？人命重要還是資方賺錢重要？

蔡明忠昨天先表明他不是在挑戰前輩的說法，但他認為地方首長在面臨是否放颱風假時，是非常大的考驗，因為大氣本來就是捉摸不定。

蔡明忠表示，氣象署的預測無法百分之百準確，氣象陰晴不定，沒有辦法說得準，地方首長用比較保守的態度處理颱風假，「我覺得應該，身為市民，最起碼在台北市，我是覺得可以接受」，這次高雄及屏東都受到重創，所以他們連放四天假，昨天因為災後需要復原整理而放假，是很便民的考慮，「颱風假該不該放，見仁見智」。

蔡明忠也表示，這颱風假最開心的應該是ＫＴＶ和百貨公司，前一天晚上宣布要放颱風假，ＫＴＶ訂位馬上爆滿，這次颱風假又遇到一些百貨周年慶，增加消費，對於整體經濟而言也有幫助。