颱風假標準惹議…卓揆點名氣象署 盼再精進資訊

山陀兒颱風引發颱風假標準的討論，行政院長卓榮泰昨天表示，這是地方政府衡量各種狀況所做決定，但現在有更好的科技，希望氣象署再精進，讓各地政府能取得更新、正確的資訊，中央地方可合力檢討。

這次颱風假引發爭議，高雄連放四天，昨天放晴仍放颱風假，前縣長楊秋興直說傻眼，「都轉成低氣壓還放假」，貽笑國際。高雄不少店家、公司行號都認為應正常上班，勞工界、外送員也認為少賺好幾天的錢。

市長陳其邁臉書也引發網友論戰，陳說，高雄災情慘重，考慮上班上學安全，以及超過卅萬戶停水，六、七萬戶停電，才做出這個困難的決定，確保交通、重建不受阻。他強調「現在是救災、該團結的時候，希望市民共同合作度過難關，全力重建家園」。

基隆放兩天颱風假後昨恢復上班上課，但凌晨豪雨，多處傳災情，其中新豐街海中天社區對面山坡大面積土石崩落，埋約卅輛機車，交通中斷，上班時又剛好下大雨，民怨四起。

市長謝國樑說，氣象署預報的天氣和雨量有些落差，預報昨雨量十二小時大概一百二十毫米，但昨凌晨一小時下約一百毫米，氣象預估落差現象，未來在北北基桃平台會議會研商怎麼解決，對民眾造成不便，他跟大家抱歉，也非常遺憾。

氣象署氣象預報中心主任陳怡良表示，山陀兒颱風創下五項紀錄，包括基隆日雨量創歷史新高、四十七年來首個登陸高雄颱風、首個十月在高雄登陸的颱風、登陸前警報時間最久的颱風及首次針對高雄發布強風告警的颱風。

他說，基隆三日的日累積雨量達四○八毫米，創新紀錄，超過一九八○年熱帶性低氣壓帶來的三五一毫米累積雨量。至於北海岸雨勢較為顯著，主因是颱風外圍環流碰到地形產生的加乘影響，並非單一原因造成。

秋颱路線難測，也引發颱風假爭議，卓榮泰表示，將近卅年來，颱風放假機制都是地方政府衡量各地的風雨、交通、基礎設施的決定，且大多數時刻都以保障人民、財產安全為最大考量。但現在有更好的科技，希望中央氣象署再精進，用科技預測準確，讓各地政府取得更正確的資訊，這部分中央跟地方可以合力檢討。

氣象署副署長呂國臣坦言，現階段對於極端天氣的降雨，事先掌握能力的確比較弱，確實需要再精進。在颱風進來前，基隆的雨量預測就達豪雨以上，三日接連幾起短延時強降雨確實有超出估計值，比預期的大且急。