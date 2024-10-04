連放颱風假 蔡明忠：經濟不見得都是損失、企業要有寬容

颱風山陀兒來襲，北北基桃連放兩日颱風假，高雄4日再放一天，引發經濟損失爭議。富邦集團董事長蔡明忠出席第五屆蔡萬才貢獻獎，對颱風假爭議與台灣電價回應，「身為台北市民我是覺得可以接受」，一放假KTV、百貨公司全滿，不見得對經濟完全都是損失；對電價調整認為「政府勇敢面對電力的問題，是好的事情」。

三三企業交流會理事長林伯豐日前發言，認為光以製造業為例，產線不能中斷，如果員工颱風天出勤，千人廠房的人事成本會增加500萬元，以去年台灣GDP總值計算，一天損失至少315億元。

對於颱風天到底該不該放假？蔡明忠4日出席蔡萬才貢獻獎，認為這個問題「見仁見智」，他不是挑戰林伯豐董事長，他是自己的好朋友也是先進，但百貨公司周年慶湧入很多人潮等，也是經濟貢獻，認為經濟損失不是那麼簡單的問題。

他說，地方首長面對要不要放颱風假，是非常考驗，到底氣象局數字是不是100％準確，天氣陰晴不定，沒人說準確，這次颱風很特別、緩慢、偏移，首長比較保守看待颱風假，這次高雄等地受創，高雄勇敢再放一天假，因為看到這麼多民眾家園需要清掃，認為企業讓員工休養生息一天，是一定的寬容。

針對電價問題 蔡明忠：政府勇敢面對電力的問題是好事

關於電價問題，最新電價調幅10月16日上路，蔡明忠說，「這幾年政府比較有勇氣調整電價」，台灣原本就是一個電價結構過去長期不合理，政府在這幾年才有勇氣進行調整，也是累積太久沒有調整，「政府可以勇敢面對電力的問題，或是艱難的電力供應的事情，這是好的事情」。

他認為，電價調整雖然會讓民眾短期內感到不適應，一時之間對調整電價會有適應的問題，但這是面對全球暖化與能源危機的必經之路。他呼籲全民共同關注節能減碳，將節約用電視為一項全民運動，「民眾不是要想電價要漲了、口袋荷包受損，而是每一個人要想怎麼節電節能，每省下一度電，對台灣或全世界都會有幫助」。

他特別強調，節電不僅是個人的責任，更是對地球的貢獻，長遠來看，這將有助於緩解台灣的電力供應壓力，因此認為政府在永續概念的教育，應該要多做一點，如何節電與發電，將變成全民社會的運動，那麼電力長期就不會是一個問題。