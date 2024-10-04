企業大老不滿颱風假政治決定 郭智輝：尊重

颱風山陀兒襲台，颱風假標準引發討論，三三會理事長林伯豐認為不應因政治因素決定。經濟部長郭智輝今天表示，颱風假是地方政府權責，尊重地方政府決定，至於林伯豐的說法，「都可以討論，經濟部都尊重」。

行政院長卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，郭智輝會前受訪時做上述表示。

對於颱風造成的災損，郭智輝表示，經濟部從昨天到今天都在復災，包括停電、停水部分，目前電力已經恢復75%，有97%已恢復供水，剩下的部分希望能在今晚完全修復，屆時就可以了解災損大概有多少。

媒體詢問，醫療院所及餐廳電價凍漲的考量因素，郭智輝說，價格都是由電價費率審議會的委員決定，委員決定的是一個方向，細微的調整還是會根據不同業種實際狀況來反映，所以做這樣的建議修正。

至於在野黨不滿經濟部明年度編列新台幣2000億元撥補台電，郭智輝表示，2000億元補助跟調整電價是兩回事，調整電價是在反映目前的經營成本，補助則是在回顧過去因為考慮民生撥補，電價都是低於成本，因此，他還是呼籲立委支持，給予台電預算撥補。

媒體提及以伊開戰對台灣的影響，郭智輝說，全球性戰爭對台灣的影響，經濟部目前還在搜集資訊及做內部研究。