連放颱風假影響金融交易 郭正亮轟「金管會不管」：沒有這樣的國家

中央氣象署遭質疑在北北基桃宣布放假後才下修風雨標準，導致明明風雨未達標卻停班、停課。對此，前立委郭正亮認為，起碼銀行跟股市，在網路的上班部分應該要維持正常，「但我們中央卻不做決定，金管會也都不管」。

郭正亮昨（2日）在節目《大新聞大爆卦》中表示，放颱風假與否原本是中央決定，後來改放給縣市，沒想到操作起來卻會變成這樣，甚至影響金融交易，「股票還好，除非軋到，或是港股今天又大漲，本來想賣出的」、「銀行最麻煩，比如貿易匯款怎麼辦？外國公司還在上班，要不要軋3點半，錢怎麼弄出去，這個才是問題」。

郭正亮續指，實體不要上班可以理解，但起碼銀行、股市，網路運作應該要維持正常，讓員工上班，「但我們中央就不做決定，金管會都不管，沒有這樣的國家，比如起碼要讓貿易商網路匯款，但卻都不處理」。

全國各縣市已經連續兩天颱風假，根據氣象署今天上午10時公布的最新風雨預測顯示，24小時累積雨量預測（今天下午2時至明天下午2時），有台北市、新北市、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣達雨量警戒值停班停課標準。明天凌晨0時至上午6時風力達標縣市為澎湖縣、連江縣。