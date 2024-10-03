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北北基桃放假…綠質疑救謝國樑 藍反擊：別噴口水

聯合報／ 本報記者／連線報導
基隆市長謝國樑說，沒有搶先放颱風假的問題。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑說，沒有搶先放颱風假的問題。記者游明煌／攝影

防範颱風山陀兒，基隆前晚搶先宣布停班停課，台北、新北、桃園跟著宣布，綠營質疑是為「救樑」的政治決策，「罷免颱風假」已名留青史。藍營回擊，颱風天別拚命噴口水，四市市長強調是依防颱機制共同決策，具科學基礎。昨晚北部多地已出現明顯風雨。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，氣象署每晚七時會與縣市首長視訊會議，直接提供風雨狀況，線上交互討論是否達到放假標準，前天七時氣象署提供資訊並指出，北部沿海風力強勁，北北基桃的陣風都是八至九級。

北部昨天白天雨勢不明顯，偶有七到十級瞬間強陣風，偶爾還放晴，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，是否放颱風假，相信各縣市政府都有其專業評估，但以往北北基桃都是統一晚間八時宣布，基隆卻偷跑，才導致「放颱風假、救國樑」質疑聲浪，謝要負一點責任。

民進黨前立委鄭運鵬則說，「謝國樑想要放颱風假來討好」，並稱其他市長不好意思孤立謝才跟進，北北基桃的「罷免颱風假」已名留青史。

對於綠營質疑，基隆市長謝國樑說，沒有搶先放假的問題，是幕僚先作業，再由市長通電話共同決策，當時海邊風力已達放假標準，有安全顧慮；而連絡時媒體正好在旁邊，才比較早公布。被問到是否有政治考量？謝說，昨天全台都放假，高雄市長陳其邁也說防災要先應變，「應該沒有這樣的問題才對」。

「會決定放颱風假，是因氣象署今年新增沿海區域風速為指標。」桃園市長張善政說，依前晚颱風預測，桃園市沿海四區陣風達停班停課標準，因居民與其他區域關聯密切；且去年北北基桃協議未來一起討論是否放假，為照顧沿海地區安全，決定停班停課。

新北市長侯友宜說，他決策一向是「料敵從寬、禦敵從嚴」，都是按氣象署規定和天氣風險管理公司分析，新北做好決定，在共同平台上提供其他縣市長判斷，討論後一致對外說明。

台北市長蔣萬安說，資訊預測昨通勤放學時間風雨逐漸增大，二○一八年後四市已決定不放半天颱風假；北北基桃是共同生活圈，未同步會造成困擾。

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