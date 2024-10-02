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疏散人數掀爭議…花蓮撤離人數下修？ 內政部：數據均由縣府提供

中央社／ 台北2日電
賴清德總統昨到中央災害應變中心聽取防颱整備狀況，視訊時六度質問花蓮縣長徐榛蔚撤村人數對不攏，內政部長劉世芳今表示，「籍在人不在」地方縣市政府要確實掌握。聯合報記者／王長鼎 攝影
賴清德總統昨到中央災害應變中心聽取防颱整備狀況，視訊時六度質問花蓮縣長徐榛蔚撤村人數對不攏，內政部長劉世芳今表示，「籍在人不在」地方縣市政府要確實掌握。聯合報記者／王長鼎 攝影

總統賴清德和花蓮縣長徐榛蔚昨天因撤離保全戶數有所爭議。內政部今天表示，花蓮縣疏散撤離人數均由縣政府提供。內政部上午報告花蓮縣預計撤離人數及實際撤離人數，也均依據縣府重新檢視後所提報數據，並沒有內政部自行下修的狀況。

總統賴清德和花蓮縣長徐榛蔚昨天因撤離保全戶數有所爭議。內政部長劉世芳今天表示，賴總統引用數據為花蓮縣政府呈報資料，確認用意是盼提醒救災撤離的救援需求。

黨政人士指出，花蓮縣政府昨天資料顯示撤離人數是3000多人，這是因為只包含大規模崩塌與土石流潛勢區，而賴總統所提8259人，則是將大規模崩塌、土石流潛勢區、水災及易成孤島4類災害保全戶一起計入，且賴總統手上這份資料，也是花蓮縣政府在日前提供給應變中心的「花蓮縣保全戶人數調查表」。

內政部今天發布新聞稿指出，對於部分媒體報導今天上午中央災害應變中心第10次工作會報中，內政部疏散撤離變動情形報告將花蓮縣預計撤離人數，從8000多人下修至5000多人。內政部澄清，面對這次山陀兒颱風，花蓮縣疏散撤離人數，均是由花蓮縣政府提供，內政部從未自行下修調整。

內政部表示，有關總統昨天提到花蓮縣預計疏散撤離人數8259人，均為花蓮縣府在9月25日提報，包括土石流、大規模崩塌、水災、易成孤島地區等4類災害的保全戶人數總計。內政部上午報告花蓮縣預計撤離人數5082人及實際撤離人數3064人，也均依據花蓮縣府重新檢視後，於EMIC（災害防救資訊系統）所提報數據，並沒有所謂內政部自行下修的狀況。

內政部指出，為落實預防性疏散撤離工作，將持續關注各縣市疏散撤離情形，如有撤離及救災協助需求，各縣市政府可請國防部及消防署積極協助。呼籲各地方政府應依據氣象署及國家災害科技中心的情資及提醒，落實各種類災害保全戶的疏散撤離，以確保民眾生命財產安全。

保全 內政部 多人 花蓮縣政府 賴清德

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