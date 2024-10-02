部分縣市無風雨百貨照開 全台放颱風假引議4首長回應了

山陀兒颱風來襲，全台今天停班停課，但中午前台中以北天氣較無風雨，中市4大百貨正常營業，北北基桃被質疑放「國樑假」，各縣市說依氣象署資料綜合判斷；氣象署澄清，定時提出各時段風雨預報給各縣市政府參考。

山陀兒颱風來襲，北北基桃今天停班停課，有網友指稱放假是為聯手救身陷罷免危機的基隆市長謝國樑，民進黨台北市議員洪健益質疑這是放颱風假，還是「國樑假」。謝國樑對此說，純粹是昨天晚間大家的共同決策，沒有任何其他理由。

台北市長蔣萬安表示，是否停班課因素，在於昨天各項預報資料顯示北部山區可能有災情，基北北桃是一日生活圈，若停班課不同步會造成困擾；氣象預測今晚風雨就變強，恰逢通勤時間，以民眾安全跟便利性為優先，綜合以上，4縣市討論後才決定停班課。

台中市府昨晚宣布今天停班課後，市長盧秀燕的臉書湧入大批叫好感謝留言。然而今天中午以前天氣尚可，包括台中新光三越、台中大遠百、中友、廣三SOGO等百貨一早就宣布今天正常營業，七期百貨商圈上午11時百貨公司開門營業後，周邊惠中路、市政北七路不斷湧入車潮及人潮，比平時假日還多。

台中市長盧秀燕指出，昨天的停班課決定是根據中央氣象署提供的資料數據，由於接獲通知台中將進入暴風圈，為陸上警戒區域，且台中市風力預估有達到停班課標準，因此宣布停班課，維護市民安全。也請大家切勿責怪氣象署，請大家多給予氣象署人員支持與鼓勵。

民進黨台中市議員陳俞融認為，颱風的路徑與影響範圍雖然難以完全掌握，但放颱風假與否對市民的日常生活及經濟活動有著深遠影響。理解市府在面對颱風時的決策壓力與不確定性，但也期望颱風假判斷能更符合實際情況。

台南已連放2天颱風假，網路社群平台出現贊成聲音，但也有網友反對表示，「連續放兩天，都沒工資了，經濟已經很差，還亂放假」。台南市長黃偉哲表示，颱風可能造成危害不能不顧慮，是否放假仍由颱風動向決定，市府以市民人身安全為首要考量。

氣象署澄清，都有定時提出各時段的風雨預報給各縣市政府參考。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興告訴中央社記者，是否放颱風假除了氣象的條件外，也有地方首長考量，如共同生活圈、預防局部災害（如淹水）等，上次的颱風凱米也有為了救災或是道路中斷等因素而放颱風假。