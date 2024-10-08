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風災農損 屏東2.4億最慘 高雄居次

聯合報／ 記者劉星君王勇超／連線報導
屏東縣九如鄉農民種植小黃瓜遭颱風吹毀，無法採收。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉農民種植小黃瓜遭颱風吹毀，無法採收。記者劉星君／攝影

山陀兒颱風重創屏東、高雄農業，農損金額分列全國前2名，蜜棗、芭樂等將減產，恐造成價格波動。屏縣長周春米昨勘災說，屏東已達全品項救助標準，昨發函給農業部，希望盡快公告救助辦法；高市長陳其邁昨視察農損也說，會爭取以全品項現金救助。

屏縣府農業處統計，受損品項香蕉、蓮霧、瓜類、棗子等20多種作物，面積2400多公頃，受損共約2.4億元是全國最慘。

屏縣九如鄉農會總幹事龔泰文說，正值蜜棗幼果期，影響嚴重，預估今年產量減少約5成，而屏北地區瓜果類幾乎全倒，苦瓜、絲瓜、小黃瓜，重新栽種約要1個月，價格恐波動漲幅約3倍；高樹鄉農會總幹事洪銘聰說，鳳梨催花期颱風擾亂，恐造成催花失敗，打亂鳳梨產期調節。

里港鄉許姓農民說，種植逾5分地的苦瓜、小黃瓜、茄子，網室網子被吹爛，設備和作物整體受損約20萬元，他也說，以往沒有在跟颱風拚，7、8月沒有種，以為颱風過了，10月竟遇秋颱。

周春米勘災指出，希望農業部農糧署盡快公告，「從簡、從速、免現勘」，另，沿海養殖專區受海水、大雨侵襲，粗估災損5、6千萬元，後續還有延遲性損害。

山陀兒颱風肆虐高雄，造成大社蜜棗折枝，落花落果。記者王勇超／翻攝
山陀兒颱風肆虐高雄，造成大社蜜棗折枝，落花落果。記者王勇超／翻攝

高市府統計農損約1564公頃、損失達9千萬元，以棗子、芭樂影響最大；高市農業局說，蜜棗分年節前、年節後兩批採收，原本年節前蜜棗預定12月收成，嚴重落花、落果，沒掉落果實也出現擦傷，至少減產5成，芭樂減產3成以上。

陳其邁到大社區果園訪視蜜棗受損情形，有農友直說「欲哭無淚」，陳說，會爭取盡速讓農民獲得補償。

山陀兒颱風

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