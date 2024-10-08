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基隆公布淹水、土石流救助方案

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市近日暴雨成災，市長謝國樑昨公布淹水、土石流救助方案，對淹水未達50公分受災戶，提供每戶5000元慰助金。機車泡水最高慰助是2000元，汽車泡水最高慰助2萬元，標準是泡水達半個輪胎以上，導致車輛價值損失，或因此需要維修。

謝國樑昨表示，住戶淹水未達50公分，每戶補助5000元，淹水50公分以上，未達100公分，每戶補助1萬元，淹水100公分以上每戶2萬元。有居住事實的受災戶可提出照片等證明申請補助。

土石流造成住戶財物損失影響生計部分，災前就設籍在受災戶，且有實際居住者，每人發5000元，每戶以5口為限。因土石流侵襲，造成住屋毀損不堪居住，設籍且實際居住者，每人發2萬元，每戶以5口為限。

謝國樑說，汽機車因土石流或淹水受損，車主也可申請補助。例如新豐街山壁崩塌，造成54輛機車受損，車主可持災損證明，機車最高慰助5000元，汽車最高3萬元。機車泡水最高慰助2000元；汽車泡水最高2萬元。

基隆市4日正常上班上課，當天暴雨釀災，民進黨議員昨質疑市長如果不能隨時依天氣情況，做出對市民安全最合適的判斷就是失職。市議員張顥瀚說，勘災是縣市長最重要責任，市民在意的是從3日晚間到4日早上出現致災性降雨，市府如何應變，別以北北基桃是共同生活圈來逃避問題。

謝國樑回應，未來與氣象署溝通，及因應極端天氣，會以更具彈性方式做政策宣布。

山陀兒颱風

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