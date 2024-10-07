北海岸居民互助「處處有溫情」！休閒會館供災民洗澡 師跨校協助清淤

北海岸4日遭豪雨重創後，休閒會館老闆免費供房讓災民洗澡，還有金山老師到萬里校園清淤，更有外地年輕人助居民重建家園，「一方有難，八方來援」，互挺互助讓人動容。

颱風山陀兒外圍環流豪大雨4日重創北海岸，新北市金山區單日累積雨量破600毫米，金山老街一片汪洋，朱銘美術館戶外雕塑全泡水裡，而金山長興宮幾乎快被土石淹沒，還有1對夫婦因溪水暴漲遭沖走死亡。居民展開災後重建，但困難重重。

在金山開業8年的海寶休閒會館李老闆今天告訴中央社記者，他在社群網站上得知許多居民沒水洗澡，昨天馬上清理所有房間，下午起開放讓居民免費洗澡，「我沒災情、運氣比較好，可以幫忙就幫忙」。

他說，許多人起初半信半疑，頻頻致電確認，後來居民洗完後在社群分享，很多人聞訊到訪；他昨天共接待100名到200名鄉親洗澡，有人上完晚班、半夜才到他也開放，不限時間、不看證件，「少賺幾天的錢沒關係」，只要家裡停水或有需要的受災戶，他都願幫忙。

李老闆表示，鄉親都很客氣，洗完後都說好幾天沒洗澡、洗完好舒服，「這樣就夠了」；有些人洗完後還買一堆飲料致謝，「我是不打算收，他們一直塞，喝都喝不完」。

他說，他今天接待先前就預訂的團客，但還是有留房間讓鄉親洗澡，相信會造訪的人都是真正有需求、不是貪小便宜，也樂見其他飯店或湯屋後來一起提供類似服務。

萬里區大鵬國民小學校長許聰顯說，學校4日淹水約20公分，留下大量淤泥，動員所有老師5日到校清理，有些老師不放心，6日還自主到校查看；此外，金山與萬里老師交流緊密，金山高級中學楊姓教師也連3天陪同、協助安置和整理校園環境，讓人感動。

金山地方創生團隊「浪金山」昨天起也在網路上發起1個月招募志工協助居民重建家園活動，「浪金山」創辦人之一蔡文培說，昨天適逢假日，共18名外地年輕人響應，還有返鄉救災的金山人告訴他「謝謝金山有你們」，讓他覺得很感動。

蔡文培表示，被土石流吞噬的長者民宅與弱勢空間都極需協助，目前都著手處理；今天雖是平日，志工數銳減，但除繼續協助清理長者家淤泥，也更深入到山崩斷橋、斷路災區清理，並在車上備物資、沙包巡視已掌握的災情據點。

蔡文培說，物資方面目前不是問題，最缺的永遠是人力，還是很需要志工協助。

已連3天到金山救災的新店區安坑文史工作者吳柏瑋表示，曾經歷2015年颱風蘇迪勒肆虐新店的他在金山月眉路民宅看到屋主無助眼神，就覺得一定要幫忙，「災後重建不只是投入人力救災，而是我們協助過程，讓災民覺得沒被拋棄」。

吳柏瑋也到金山文史工作者郭慶霖家清淤，被戲稱是「新店文史工作者跑去救金山文史工作者的家」。吳柏瑋表示，看到承載地方文化記憶的竹籃、犁與菜櫥等泡在泥水中真的會心痛，很欣慰金山有青年站出來捍衛，「文化要相挺」。既然重視土地故事與歷史，「一方有難，八方來援」。

吳柏瑋說，住宅積水、淤泥相當難處理，如果民間有意願與能力出面，官方更應持續協助、救災。