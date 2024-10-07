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山陀兒風災後 浸水營步道東段、知本森林遊樂區持續封閉

中央社／ 台東縣7日電

台東山區受山陀兒颱風大量降雨影響，浸水營國家步道東段、麻荖漏步道因溪水上漲未退仍無法通行；知本森林遊樂區土石未清除完畢，持續封閉，林保署提醒山域活動前審慎評估。

林業及自然保育署台東分署今天發布訊息表示，轄管的嘉明湖國家步道、嘉明湖及向陽山屋，現場經整理完備後，將於10月8日恢復開放。此外，大武觀海步道、鯉魚山步道也已完成災後整備工作，恢復開放通行。

然而，浸水營國家步道東段、麻荖漏步道因溪水上漲未退，仍然無法通行；安通越嶺古道東段、都蘭山步道、紅石步道、綠島觀海步道、阿眉山步道等，因倒木數量較多，台東分署持續清理中，考量安全仍持續封閉。

在森林育樂場域部分，知本國家森林遊樂區因土石尚未清除完畢，仍持續封閉，開園資訊將視整備情形另行公告。另外，大武山生態教育館將於10月12日恢復開放，歡迎民眾參訪及預約導覽。

林保署台東分署提醒民眾，山區天候仍不穩定，易有區域性降雨及落石崩塌發生，建議民眾在進行山域活動前審慎評估前往與否，並隨時注意步道及公路最新路況資訊（含管制時間），做好風險管理，以維自身安全。

後續開放相關訊息將公告於台灣山林悠遊網、嘉明湖國家步道網站、台東分署及知本國家森林遊樂區臉書粉絲專頁。

台東 山陀兒颱風 森林遊樂區 災後

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