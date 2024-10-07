山陀兒致瑞芳老街大淹水 地方會勘尋求改善

上週的強颱山陀兒所帶來的大雨，造成瑞芳火車站後站成為汪洋一片，因為雨水來不及宣洩，水淹至少20公分，不少位處低窪的家戶和店面也因此成受災戶，家裡滿是泥濘，清了好幾天才復原，今(7)日包括市議員林裔綺和市府水利局，區公所及老街的里長們到現場會勘，找尋淹水原因並尋求改善方案。

山陀兒帶來的超大雨量，導致瑞芳老街大淹水，尤其當時24小時內就淹了五次，讓居民疲於清理，街上淹水的店家和住戶都好無奈，雖然近幾年水利局有花了三百多萬於後街進行排水改善，但因時雨量達79mm以上，雨水短時間根本無法宣洩。

龍安里里長柯瑞和就說，即使這幾年老街排水進行改善，但還是在時雨量大時有淹水發生，今日感謝市議員林裔綺辦理此次會勘，未來應著重全區域排水改善。

市議員林裔綺表示，今日會勘邀請當地所有里長與會，有請水利局方面來收集各里辦公處的意見後，將於一個月內會提新方案規劃，再邀民眾開說明會研討未來整治方向。