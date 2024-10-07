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大水淹北海岸農作受損 農業局彙整提報救助

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
新北市農業局副局長劉淑芬呼籲農友整理農田之餘要趕緊向公所報農損。圖／紅樹林有線電視提供
新北市農業局副局長劉淑芬呼籲農友整理農田之餘要趕緊向公所報農損。圖／紅樹林有線電視提供

山陀兒颱風過境後帶來的強降雨，讓北海岸淹起大水，而不少泡在水中以及被溢堤溪水沖走的農作物讓農友是欲哭無淚。待雨勢稍微減緩，新北市府農業局也趕緊到地方農友的農場訪查，在金山就有不少苗圃業者，園區被大水淹沒甚至沖毀，損失相當慘重。

金山苗圃業者嚴先生說，大雨導致溪水溢堤，就是一旁田埂道路有多高，水位就有多高，看著傾倒的盆栽以及滿園的黃泥土想要整理都不知道該從何整理起。

新北市農業局副局長劉淑芬指出，目前盛產的農產有北海岸三芝茭白筍、金山地瓜以及東北角的山藥，市府農業局也針對這波風災造成的農損，呼籲農友整理農田之餘要趕緊向公所報農損，而農業局也將會加緊彙集資料提報農損救助，幫助農友復耕，也讓農產品恢復生產，穩定市場價格。

山陀兒颱風 新北 淹水 災損 金山

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