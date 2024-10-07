大水淹北海岸農作受損 農業局彙整提報救助

山陀兒颱風過境後帶來的強降雨，讓北海岸淹起大水，而不少泡在水中以及被溢堤溪水沖走的農作物讓農友是欲哭無淚。待雨勢稍微減緩，新北市府農業局也趕緊到地方農友的農場訪查，在金山就有不少苗圃業者，園區被大水淹沒甚至沖毀，損失相當慘重。

金山苗圃業者嚴先生說，大雨導致溪水溢堤，就是一旁田埂道路有多高，水位就有多高，看著傾倒的盆栽以及滿園的黃泥土想要整理都不知道該從何整理起。

新北市農業局副局長劉淑芬指出，目前盛產的農產有北海岸三芝茭白筍、金山地瓜以及東北角的山藥，市府農業局也針對這波風災造成的農損，呼籲農友整理農田之餘要趕緊向公所報農損，而農業局也將會加緊彙集資料提報農損救助，幫助農友復耕，也讓農產品恢復生產，穩定市場價格。