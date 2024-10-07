山陀兒重創高雄…壽山動物園受災嚴重修復中 估10日重新開園

颱風山陀兒重創高雄，壽山動物園災情慘重，許多樹木傾倒斷枝、展場玻璃破裂，辦公室屋頂屋瓦也被吹落，所幸動物均安全無虞，近日休園修復，預計10月10日重新開園。

高雄市觀光局長高閔琳在臉書（Facebook）發文表示，壽山動物園災情嚴重，園內許多樹木傾倒斷枝，動物展場也有玻璃碎裂、遮陽棚被傾倒的樹木擊中；辦公空間屋頂屋瓦被吹落、天花板漏水、窗戶滲水、地面淹水，所幸動物均安全無虞。

高閔琳說，未來幾天動物園將休園，工作人員持續加緊整頓環境，預計10月10日休假日重新開園迎客。

觀光局表示，壽山動物園園區多數樹木傾倒及折斷，其中鸚鵡園頂網及狐獴區參觀面玻璃等設施也遭樹木壓毀。園方目前全力投入修復工作，預計10月10日重新開放，除鸚鵡園待後續災後復健工程處理外，其他動物展區將正常開放。