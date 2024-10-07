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颱風山陀兒農損近4億元 香蕉損失6094萬最多

中央社／ 台北7日電

農業部更新颱風山陀兒造成的農損，彙整農糧署、畜牧司、漁業署及各縣市，截至今天11時農業產物及民間設施損失新台幣3億9957萬元，香蕉損失6094.3萬元最多，屏東產地為主。

農業部計算各縣市受損排序，屏東縣損失新台幣2億4015萬元、占60%最多，其次是高雄市損失約8982萬元、占22%居次，第三是台東縣損失3594萬元、占9%，以及澎湖縣損失1753萬元、占4%，還有新北市損失約831萬元、占2%等較為嚴重。

農產損失累計3億2175萬元，農作物被害面積4376公頃，損害程度20%，換算無收穫面積864公頃。

農業部並排序出前5大受損作物，主要為香蕉，被害面積838公頃，損害程度22%，換算無收穫面積182公頃，損失6094萬元，來自屏東就占5140餘萬元，為主要受損產地。

其次為番石榴，損失4872.3萬元，主要受損產地為高雄。第三名是棗子，損失3765.3萬元，主要受損產地為高雄。第四是木瓜，損失2773.2萬元，主要受損產地為屏東。第五是蓮霧，損失2397.2萬元，主要受損產地為屏東。

畜產損失累計4.6萬元，為雞及鴨的損失。

另外，民間設施損失累計7778萬元，包含農田流失及埋沒損失3880萬元，主因是農田埋沒39.05公頃、農田流失7.56公頃；農業設施累計損失1383萬元，主因是水平棚架網室及塑膠布溫網室受損。

以及畜禽設施損失765萬元，主因是畜禽舍全倒及半倒，且堆肥舍半倒。還有漁業設施損失1750萬元，主因是定置網錨碇纜繩斷裂及部分主網毀損。

山陀兒颱風

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