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高雄農損9000萬！棗子芭樂最嚴重 陳其邁：希望農業部全品項現金救助

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天上午到大社區的果園訪視蜜棗受損情形。記者王勇超／翻攝
高雄市長陳其邁今天上午到大社區的果園訪視蜜棗受損情形。記者王勇超／翻攝

山陀兒颱風肆虐高雄，造成多項農作物及農業設施受損，高市農業局今天統計，累計的農損已達9000萬元，其中以芭樂、棗子最嚴重，其中預訂年節前收成的蜜棗減產5成以上。高雄市長陳其邁今天上午到大社區的果園訪視蜜棗受損情形，陳其邁說，希望農業部全品項現金救助，盡速讓農民獲得補償。

農業局表示，山陀兒颱風對高雄造成的農損，統計到今天上午10時止，累計損失金額高達8981.8萬元，高雄目前主要的受災作物是棗子及芭樂，面積分別約203.4公頃及415.9公頃，損失金額合計約5740萬元，占本次農損總金額約63%。

農業局說，往年蜜棗分成年節前、年節後兩批採收，原本年節前的蜜棗預定在12月就可收成，卻因為這次山陀兒颱風帶來的風雨，造成嚴重落花、落果，沒掉落的果實也有許多出現擦傷，至少減產5成，如果想要購買棗子送禮的消費者，今年記得提早預訂，以免買不到棗子；高雄的芭樂在這次風災期間同樣受災嚴重，減產3成以上。

陳其邁今天上午到大社區探視蜜棗受損狀況，有果農表情悲傷向陳其邁反映，棗園的網布在這次颱風期間幾乎都被吹毀，辛苦栽種的棗子受損嚴重，簡直欲哭無淚。陳其邁安慰棗農，強調他將向農業部爭取全品項現金救助，希望盡速讓高雄的農民獲得補償。

山陀兒颱風

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