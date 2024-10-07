山陀兒造成農損嚴重 陳其邁：盼讓農民盡速獲補償

山陀兒颱風重創高雄，市長陳其邁今天表示，主幹道和校園等大致恢復，接下來工作重點是公園清理及農損，希望能讓農民盡速獲得補償；交通號誌受損部分，預計1週內全數完成。

針對山陀兒颱風災後復原情形，陳其邁今天上午在市政會議前接受媒體聯訪表示，社區通學道已經恢復正常上下學，學校在學童活動的區域也恢復正常；教育局會持續協助校園大型樹木的清除工作。另外主要交通幹道的車流監測也正常。

陳其邁說，接下來的工作重點包括公園清理及農損，據農損統計，大社、仁武、燕巢、大樹等區災情最嚴重，總共累計農損已達新台幣9000萬元左右，希望農業部能給予全品項現金救助，盡速讓農民獲得補償。

另外，林園區是養殖業重鎮，像石斑魚、虱目魚等多來自林園區，陳其邁說，實際的災損情形還在統計中，累積大概也都會達到千萬元以上的災損。

陳其邁並表示，感謝總統賴清德、行政院長卓榮泰及中央各部會，共同協助高雄救災，卓榮泰昨天也有致電給他，允諾相關重建救援工作，中央會給予全力協助。另外里長第一線面對災民，承受很大壓力，也希望市民能多給這些里長鼓勵。

交通部分，陳其邁說，市區主要幹道昨天已經完成搶通，路邊有一些大型樹木還在清除；還有累計641座的交通號誌受損，已修復291座，未修護的部分，也預計在1週內可以完成所有號誌的搶修。