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高雄路樹樹穴小 山陀兒吹毀2500件

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
山陀兒颱風襲擊高雄，造成許多路樹倒塌；專家說，除了風勢太強，樹穴太小、樹根難以扎深，也是造成樹倒的原因。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風襲擊高雄，造成許多路樹倒塌；專家說，除了風勢太強，樹穴太小、樹根難以扎深，也是造成樹倒的原因。記者劉學聖／攝影

山陀兒颱風造成高雄路樹災情超過2500件，專家指出，樹倒也有檢討人禍的空間，許多樹穴被混凝土包圍，樹根無法生長，遇強風就倒塌，「這次颱風可說是當頭棒喝」。市府表示，將改善樹木種植環境。

山陀兒在高雄颳起17級強風，市府統計全市路樹倒塌或斷枝的災情2577件，列管珍貴老樹更有76棵受損、其中33棵伏倒，高市農業局表示，已協請樹木保護專家到現場勘查各受損珍貴樹木，影響安全可能的樹木，將依程序盡速解除列管、移除。

市府指出，發生災情的路樹以菩提樹、小葉欖仁、榕樹、印度橡膠為主，截至昨午已清除2477件，另有100件處理中；知名「安全帽樹」也受災，三民區榕樹公園內1棵有135年歷史的榕樹也被吹倒，讓居民惋惜。

本報記者直擊市區博愛路、中山路等主要幹道，倒塌的行道樹幾乎種植在1平方公尺、甚至面積更小的樹穴上，周圍則被混凝土包圍，許多根部剛好就是樹穴的形狀，根部連同泥土的厚度只有30公分、40公分。

1輛計程車停在中山路的停車格內，不料山陀兒颱風期間，被倒塌的行道樹砸到車身，造成鈑金受損。小黃運將無奈說，樹根這麼淺，「難怪颱風一來就倒」。

高雄森林城市協會理事長莊傑任說，高雄行道樹都種大樹，雖可快速看到成果，但缺少讓樹根可以展開的樹穴，遇颱風就倒塌，是對表面工程的當頭棒喝，若市府完善規畫樹穴，並設置通氣管，雖無法完全避免樹倒，至少可以減少災損。

高市工務局公園處回應，辦理人行道改善或新建時，將以擴大樹穴方式規畫。

停車格 山陀兒颱風 行道樹

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