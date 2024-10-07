「修樹、清水溝沒做」 里長批高雄市府

山陀兒颱風災後搶修，高雄截至昨傍晚剩不到千戶停電，然而第一線里長承受市民情緒壓力大，大寮區大寮里長蕭清翔一度要請辭，昨再批市府未做好預防，建議修樹、清水溝等「沒一件做到」；有議員說，確實凸顯市府應對重大災害的不足。

高市工務局公園處主秘陳錦宏說，里長提報路樹都有派員修剪，但修剪須適度，不能因鄰近電桿，就修樹修到比電桿還低，本次是颱風17級強風暴雨所造成樹倒，並無里長所稱未修剪狀況。

山陀兒造成高雄市停電達21萬戶，其中大寮、林園因電桿毀損嚴重，停電戶數多達5萬2000多戶，台電積極搶修後，昨陸續復電，截至傍晚全市停電剩不到千戶。

但有里民耐不住停電3天，將里長當情緒出口，蕭清翔被里民責罵，遭受巨大壓力，因風災3天未闔眼，心累的他表示將向區公所請辭；昨復電後，蕭清翔受訪時語帶無奈說，早從去年底，就多次拜託區公所修剪路樹、清水溝，卻沒人行動，最終只換來一句經費不足。

蕭拿多張照片，稱有些路樹幾乎包住電線桿，他辦會勘、里務會議也提報，但路樹僅剪成「Ｙ字型」，樹沒修好，風災一來全掃斷，開會、會勘都是辦好看，盼市府、區公所重視地方聲音。

市議員邱于軒幫市府緩頰，指出樹木修得過多恐影響市容，停電不應全部歸咎公園處，應回歸專業；不過此次樹倒、停電災情嚴重，確實凸顯市府應對重大災害的不足，若颱風登陸前2天強化應對，也許可降低災損，另建議市府重視當地電纜地下化的需求。市府表示，相關建議再研議。

另，因停電多日，林園鱸魚養殖區傳出大量翻肚死亡，加上太陽曝曬，臭氣薰天，漁民盼市府協助清理，減輕負擔。海洋局說，高雄漁業災損累積約800萬元，主要集中養殖漁業，最嚴重者損失140萬元，已請漁民把災損提報區公所，海洋局彙整後再向漁業署申請勘災，確認後續補助事宜。